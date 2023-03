Valuta: euro voorlopig even stabiel

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond de 1,07 dollar in een markt die vooral wacht op de Amerikaanse inflatiecijfers over februari.

"Iedere meevaller daarin zal kunnen leiden tot een daling van de dollar", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Als de ontwikkelingen rondom de Amerikaanse bank Silicon Valley Bank iets hebben blootgelegd is het wel de zorg over de oplopende rente. Met een Federal Reserve die zich vorige week nog zeer standvastig toonde, zou een afnemende inflatie voor de markt een signaal kunnen zijn, dat de Fed minder gas geeft dan het bij een stabiel of oplopende inflatiecijfers zou doen", aldus Van der Meer, die de euro de afgelopen dagen al even richting de 1,0735 zag oplopen.

Bij de prijsontwikkeling van de Verenigde Staten over februari wordt rekening gehouden met een prijsstijging op maandbasis van 0,4 procent tegen 0,5 procent in januari. De kerninflatie blijft naar verwachting stabiel op 0,4 procent. Op jaarbasis daalde de inflatie naar verwachting van 6,4 procent in januari naar 6,0 procent. De kerninflatie gaat in de prognose op jaarbasis van 5,6 procent naar 5,5 procent over februari.

Het cijfer verschijnt vandaag al om 13.30 uur, in verband met de ingang van de zomertijd in de VS afgelopen weekend.

Met die CPI is de agenda verder leeg en kan de markt morgen op de Amerikaanse detailhandelsverkopen over februari reageren. Op donderdag valt dan het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, gevolgd door het commentaar van de voorzitter van de bank Christine Lagarde, met de vraag in hoeverre de Amerikaanse bankendissonant voor de ECB al een onderwerp van aandacht is of kan worden.

De euro noteerde dinsdag 0,1 procent lager op 1,0714 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8813 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,2 procent en noteerde op 1,2157 dollar.