AEX zakt toch weer weg

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs wist dinsdagochtend de beperkte openingswinsten niet vast te houden en koerste richting het einde van de ochtend toch weer licht in het rood. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,1 procent tot 726,34 punten.

"De verzekering van de Amerikaanse overheid dat rekeninghouders van de omgevallen Silicon Valley Bank hun geld volledig terug zullen krijgen, bracht niet de rust waarop was gehoopt", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Wiersma vindt de zorgen over besmettingsgevaar als gevolg van de problemen bij SVB overtrokken. "De problemen bij een aantal regionale Amerikaanse banken zijn, zover we nu kunnen inschatten, vooral ontstaan door mismanagement, in combinatie met falend toezicht", zo stelde de expert van ING.

Wiersma ziet wel dat de vastgoedsector profiteert, nu de rentes flink dalen als gevolg van een vlucht naar veilige havens. "Of de ECB op aanstaande donderdag de beleidsrente met de eerder aangekondigde 50 basispunten zal verhogen is nu nog maar de vraag." Volgens ING wordt de kans op een verhoging met 50 basispunten door de markt ingeschat op circa 55 procent. Verder wordt de piek in de beleidsrente van de ECB nu op 3,28 procent in september ingeschat. Vorige week woensdag was dat nog 4 procent, zo merkte ING op.

"Dat hogere rentes een groter effect hebben dan alleen het bestrijden van inflatie mag nu duidelijk zijn", aldus Wiersma.

Volgens analisten van SEB vinden de beurzen dan ook wat steun in de verwachting dat centrale banken, maar met name de Federal Reserve, wat minder hard op de rem zullen trappen. "De aangekondigde steunmaatregelen voor banken in de VS afgelopen week en de verwachting dat de Fed minder snel de rentes zal verhogen, leidt tot een stabilisering in het sentiment", aldus SEB.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0712. De olieprijzen daalden met ruim twee procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen noteerden Adyen en KPN bovenaan met winsten van ongeveer anderhalf procent. De financials noteerden toch weer onderaan, met verliezen van een tot twee procent voor onder meer ING, NN en Aegon.

In de AMX wonnen vastgoedfondsen WDP en Eurocommercial Properties circa twee procent. Elders in Europa deden vastgoedaandelen het ook goed. Fugro verloor juist twee procent. ASR Nederland gaf zelfs ruim drie procent prijs.

In de AScX wonnen Sif en Brunel twee tot vijf procent, zonder directe aanwijsbare aanleiding. Pharming was de grootste daler met drie procent koersverlies. Ebusco wist niet te herstellen na een forse koersklap op maandag en koerste licht lager.