Philips aan de slag in ziekenhuis Gibraltar

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips en Gibraltar Health Authority gaan de komende zestien jaar samenwerken om de patiëntenzorg binnen radiologie en cardiologie te in het St Bernard’s Hospital verbeteren. Dit maakte Philips dinsdag bekend. Als onderdeel van de overeenkomst bouwen beide partijen aan een katheterisatielab, waardoor patiënten niet langer naar het buitenland hoeven voor de behandeling van acute hartziekten. De bouw en installatie zal 9 tot 12 maanden in beslag nemen en de samenwerking omvat ook het onderhoud van de apparatuur. Financiële details meldde Philips niet. Bron: ABM Financial News

