Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel CTP Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft dinsdag het koersdoel voor CTP verhoogd van 13,80 naar 14,70 euro bij handhaving van het Accumuleren advies. CTP gaat volgens KBC voluit voor groei en verhoogde recent zijn ontwikkelingspijplijn tot een record van 1,7 miljoen vierkante meter, het dubbele van wat er einde 2021 gemeld werd. "Zolang het een rendement op kosten van meer dan 10 procent kan realiseren, stijgt de reële waarde daardoor sneller dan het effect van de rendementsverhoging op zijn bestaande activa en extra schuldbehoeften", aldus de analisten van KBC. Wel moet de bezettingsgraad volgens de analisten tot boven de 80 procent stijgen, terwijl de huidige schuldgraad van 45 procent geen probleem vormt. KBC verwacht een stijging van de schuldgraad tot ongeveer 49 procent. "Een beheersbaar niveau", zo oordeelden de analisten van de bank, die hun winstverwachtingen verhoogden. Het aandeel CTP steeg dinsdagochtend met 0,7 procent tot 12,30 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.