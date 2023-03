AEX licht hoger van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 0,2 procent hoger naar 728,60 punten, terwijl de Midkap 0,1 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen noteerden Prosus en Besi bovenaan met winsten van ongeveer een procent. De financials noteerden toch weer onderaan, maar de verliezen bleven beperkt tot minder dan een procent. In de AMX wonnen WDP en CTP ongeveer anderhalf procent. Elders in Europa deden vastgoedaandelen het ook goed. OCI en Fugro verloren juist meer dan een procent. In de AScX wonnen Sif en Brunel drie procent, zonder directe aanwijsbare aanleiding. CM.com was de grootste daler met anderhalf procent koersverlies. Bron: ABM Financial News

