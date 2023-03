Meer winst bij Volkswagen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Volkswagen heeft in 2022 meer winst weten te boeken dan een jaar eerder en zal de komende jaren fors investeren in elektrische auto’s. Dit bleek dinsdag uit de jaarcijfers van de Duitse autobouwer. Het operationeel resultaat voor bijzondere posten steeg op jaarbasis met 13 procent naar 22,5 miljard euro met een marge die steeg naar 8,1 procent. Eerder was al bekend dat Volkswagen over het afgelopen boekjaar een nettowinst had geboekt van 15,8 miljard euro tegen 15,4 miljard euro een jaar eerder. De omzet steeg afgelopen jaar met 12 procent naar ruim 279 miljard euro, zo werd op 3 maart al bekend gemaakt. Het aantal afgeleverde elektrische auto's steeg over de verslagperiode met 26 procent. Dit jaar wordt een 'significant' aantal nieuwe elektrische modellen gepresenteerd. Het aandeel elektrisch in de omzet kwam in 2022 op 7 procent uit. Het totaal afgeleverde auto's daalde over 2022 op jaarbasis met 7 procent naar 8,3 miljoen auto's. Bij de tak Automotive daalde de nettokasstroom naar 4,8 miljard euro, terwijl de nettoliquiditeitspositie steeg naar 43 miljard euro, mede dankzij de beursgang van Porsche AG. Bij deze laatste steeg de operationele marge naar 18,6 procent Outlook Volkswagen liet zich begin deze maand al positief uit over het lopende boekjaar en verhoogde het dividend na een positief 2022. Volkswagen rekent op een omzetgroei van 10 tot 15 procent in 2023 en verwacht zo'n 9,5 miljoen voertuigen af te leveren. Het bedrijf verwacht daarbij ook dat de problemen in de aanvoerketen in de loop van het jaar zullen afnemen. Vandaag meldde de onderneming dat er tot en met 2027 een investering van 180 miljard euro is gepland, waarvan 68 procent bestemd is voor elektrificatie en digitalisering. Volkswagen stelt over 2022 een dividend voor van 8,70 euro per aandeel, wat een stijging van 1,20 euro betekent ten opzichte van een jaar eerder. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.