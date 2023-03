AEX naar verwachting terughoudend van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag vermoedelijk vlak van start. Futures op de AEX noteren ongeveer een uur voor de beursgong vrijwel onveranderd.

Maandag kende de AEX nog een donkerrode weekstart. Onder aanvoering van de financiële waarden daalde de hoofdindex met ruim twee procent naar een slotstand van 727,25 punten. Wall Street sloot maandagavond na een volatiele handelsdag verdeeld.

De redding afgelopen weekend van SVB Bank en Signature Bank door de Amerikaanse autoriteiten kon niet voorkomen dat beleggers maandag de situatie nog altijd niet vertrouwden. In Amsterdam, maar ook in de rest van Europa, en vooral in de VS, stonden de financials stevig onder druk.

De rentes lopen ondertussen hard terug, nu de markt verwacht dat de centrale banken hun agressieve renteverhogingen deels of zelfs helemaal zullen laten varen vanwege de stress in de financiële sector.

"Er moet worden opgemerkt dat deze problemen [in de bankensector] grotendeels zijn ontstaan door jarenlang te soepel Fed-beleid en nu worden veroorzaakt door buitensporige verkrapping", aldus marktstrateeg David Kelly van JPMorgan Funds.

"In het licht van deze realiteit is het mogelijk dat de Fed haar verkrappingscyclus nu stopzet", zei hij.

Fed-funds futures wijzen nu op een kans van bijna 40 procent dat de Fed de rente op 22 maart ongewijzigd laat. Handelaren schatten vorige week, vóór de ineenstorting van de SVB, de kans op een verhoging met een half procentpunt nog op meer dan 70 procent.

De obligatierentes daalden maandag verder. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 3,52 procent, ten opzichte van een stand van rond de 4,00 procent donderdagochtend, toen de ineenstorting van SVB Financial nog niet werd voorzien. De tweejarige variant daalde maandag tot 3,92 procent.

"En het klinkt misschien raar, maar zo bekeken zijn de bankproblemen in de VS, zolang ze beperkt blijven, voor beleggers mogelijk een 'blessing in disguise'", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Het voortvarende verkrappingsbeleid van centrale banken was dit jaar met afstand de grootste kopzorg voor beleggers.

Nadat Aziatische beleggers maandag nog zorgen naast zich neer legden, wordt vanochtend toch de verkoopknop weer ingedrukt. Tokio, Seoel en Hongkong verliezen grofweg twee procent. De Amerikaanse olie-future koerst daarnaast een procent lager naar 74,05 dollar per vat, na al een daling van 2,5 procent maandagavond in New York.

Vanmiddag om half twee zijn alle ogen gericht op de vrijgave van de Amerikaanse inflatie in februari. Economen gepolst door Dow Jones verwachten een stijging op maandbasis van 0,4 procent, na een stijging van 0,5 procent in januari.

Vanochtend werd al bekend dat de Nederlandse inflatie afgelopen maand toch weer is gestegen. Het prijspeil steeg met 8,0 procent op jaarbasis, na een inflatie van 7,6 procent in januari en van 9,6 procent in december. In september piekte de inflatie op 14,5 procent.

Begin maart publiceerde het CBS al een snelle raming van de inflatie over februari, die toen ook op jaarbasis werd berekend op 8,0 procent.

Bedrijfsnieuws

De Amerikaanse zakenbank Jefferies verlaagde het koersdoel voor Galapagos van 43,70 naar 37,70 euro, met een onveranderd Houden advies. Aanleiding voor het verlagen van het koersdoel was de aankondiging dat de piekomzet voor Jyseleca niet 500 miljoen maar slechts 400 miljoen euro zal bedragen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde maandag 0,2 procent op 3.855,76 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 31.819,14 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent hoger op 11.188,84 punten.