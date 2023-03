Europese beurzen openen naar verwachting licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een licht hogere opening tegemoet, na een paar turbulente dagen en in afwachting van de Amerikaanse inflatie.

IG voorziet een openingswinst van 20 punten voor de Duitse DAX en een plus van 9 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 3 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag fors lager geëindigd.

Beleggers bleven zich zorgen maken over de Amerikaanse Silicon Valley Bank, een financier van startups in Silicon Valley, die werd getroffen door een bankrun, en mogelijke problemen bij First Republic Bank.

Met het faillissement van SVB is het eerste slachtoffer van het agressieve rentebeleid van de Federal Reserve een feit, zo merkte analist Salah Bouhmidi van IG op. Toch is de situatie volgens de analist niet vergelijkbaar met die in 2008. De belangrijkste centrale banken hebben volgens Bouhmidi van die situatie geleerd en voorzorgsmaatregelen getroffen.

Op donderdag komt de Europese Centrale Bank met het rentebesluit. De markt ging voor het drama van SVB uit van een verhoging van 50 basispunten. "Het is nu echter nog maar de vraag of de centrale bank deze verhoging durft door te zetten met alle onrust op de financiële markten", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Econoom Carsten Brzeski van ING verwacht dat de ECB wel vasthoudt aan een renteverhoging van 50 basispunten.

"Gaat de [kwestie] SVB iets veranderen? In ieder geval nog niet", aldus de marktkenner. "Waar het om gaat is de discussie over het rentepad na maart", aldus Brzeski. Een bankencrisis zou het argument van de duiven sterker kunnen maken, volgens de econoom.

Stijgers en dalers

Als gevolg van de problemen bij SVB verloren financials in Europa maandag opnieuw flink aan beurswaarde. Zo daalden Aegon en ING in Amsterdam gemiddeld zo'n 6 procent, terwijl KBC in Brussel ook rond de 6 procent verloor. In Parijs leverden Société Générale en BNP Paribas zo'n 6 tot 7 procent in. Deutsche Bank gaf in de Duitse DAX rond de 5 procent prijs.

HSBC verloor in Londen ruim 4 procent. HSBC neemt de Britse divisie van Silicon Valley Bank over. De Britse regering liet weten dat klanten van SVB in het Verenigd Koninkrijk op deze manier gewoon bij hun geld kunnen komen. HSBC liet weten dat de Britse divisie van SVB per 10 maart circa 5,5 miljard pond aan leningen had uitstaan, en 6,7 miljard pond aan deposito's.

Het verzekeren van obligaties van Credit Suisse tegen wanbetaling is duurder dan ooit, na het omvallen van Silicon Valley Bank, dat zorgen over besmetting naar de bredere bankensector liet oplaaien. Het aandeel Credit Suisse daalde ruim 9,5 procent.

Swoctem heeft een vrijwillig openbaar bod uitgebracht op Klöckner van 9,75 euro per aandeel, maar ambieert geen volledige overname. Klöckner, een verkoper en distributeur van staal, blijft ook beursgenoteerd. Het aandeel steeg maandag ruim 4 procent.

AMERIKAANSE AANDELEN

Dinsdag gaan de Amerikaanse beurzen een licht hogere opening tegemoet, na maandag overwegend lager te zijn geëindigd na een volatiele handelsdag. De VIX index steeg maandag met 7,5 procent naar 26,69.

Beleggers wachten met spanning of het ingrijpen van de autoriteiten om de impact van de omgevallen Silicon Valley Bank te beperken, de volatiele markten geruststelt, stelde vermogensbeheerder Hargreaves Lansdown.

De Amerikaanse president Joe Biden benadrukte dat het bankensysteem in de VS veilig is en dat er stappen zijn genomen om de gevolgen te beperken van het omvallen van de Silicon Valley Bank en om het vertrouwen in het financiële systeem te versterken.

"Er moet worden opgemerkt dat deze problemen grotendeels zijn ontstaan door jarenlang te soepel Fed-beleid en nu worden veroorzaakt door buitensporige verkrapping", volgens marktstrateeg David Kelly van JPMorgan Funds.

"In het licht van deze realiteit is het mogelijk dat de Fed haar verkrappingscyclus nu stopzet. We zouden later deze week een veel beter inzicht moeten hebben in deze mogelijkheid," zei hij.

Fed-funds futures wijzen nu op een kans van bijna 40 procent dat de Fed de rente op 22 maart ongewijzigd laat. Handelaren hadden vorige week, vóór de ineenstorting van de SVB, de kans op een verhoging met een half procentpunt nog geschat op meer dan 70 procent.

Obligatierentes zijn maandag verder gedaald. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 3,524 procent. De tweejarige variant daalde zo'n 15 procent tot 3,918 procent. WTI-olie werd 2,5 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Goldman Sachs leverde 3,5 procent in, Bank of America daalde ruim 5,5 procent en Citigroup verloor bijna 7,5 procent, in reactie op de problemen bij kleine banken in de VS.

Het aandeel van First Republic Bank daalde maandag 62 procent. Zondag meldde de bank zijn financiële positie "verder versterkt en gediversifieerd" te hebben, met extra liquiditeit van JPMorgan en de Federal Reserve. Kennelijk zag de bank dezelfde bui hangen die Silicon Valley Bank kopje onder liet gaan.

PacWest Bancorp verloor 21 procent en Western Alliance Bancorp sloot 47 procent lager. Beleggers maken zich grote zorgen over regionale banken, nadat ook Signature Bank maandag steun kreeg van de Amerikaanse autoriteiten.

Pfizer neemt biotechbedrijf Seagen over voor 229 dollar per aandeel, of 43 miljard dollar. De Amerikaanse farmaciereus wil vaart maken in de kankerbestrijding met antilichamen en geneesmiddelen. Seagen won 14,5 procent. Pfizer steeg ruim een procent.

Het aandeel van biofarmaciebedrijf Provention Bio won bijna 260 procent, nadat de Franse farmareus Sanofi meldde 25 dollar per aandeel te willen betalen voor het bedrijf.

Farmabedrijf Cingulate geeft 8,6 miljoen aandelen uit met warrants. Het aandeel eindigde ruim 28,5 procent lager.

