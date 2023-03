Inflatie in Nederland toch weer omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Nederland zijn in februari op jaarbasis toch weer meer gestegen dan in januari. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Afgelopen maand steeg het prijspeil met 8,0 procent op jaarbasis, na een inflatie van 7,6 procent in januari en van 9,6 procent in december. In september piekte de inflatie op 14,5 procent.

Begin maart publiceerde het CBS al een snelle raming van de inflatie over februari, die toen ook op jaarbasis werd berekend op 8,0 procent.

In februari waren consumentengoederen en –diensten exclusief energie en motorbrandstoffen 8,1 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. In januari was de prijsstijging op jaarbasis 7,7 procent.

De prijsontwikkeling van motorbrandstoffen had daarentegen een drukkend effect op de ontwikkeling van de inflatie. Motorbrandstoffen waren in februari 9,4 procent goedkoper dan een jaar eerder. In januari waren de prijzen 5,6 procent lager.

Voedingsmiddelen en kleding

De prijsontwikkelingen van kleding en voedingsmiddelen zorgden voor een stijging van de inflatie. Kleding was in februari 11,8 procent duurder dan vorig jaar. In januari was de prijsstijging op jaarbasis 9,4 procent.

Voedingsmiddelen waren in februari 18,4 procent duurder dan een jaar eerder. In januari was dat 17,6 procent. Dit komt met name door de prijsontwikkeling van verse groenten.

Daarnaast hadden ook de prijsontwikkelingen van een bezoek aan een restaurant en café en energie een verhogend effect op de inflatie.