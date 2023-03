Winstwaarschuwing United Airlines Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) United Airlines rekent op een verlies in het eerste kwartaal van 2023 als gevolg van kosten die het bedrijf verwacht te maken door een mogelijke nieuwe cao. Dit meldde de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij maandag nabeurs. "De onderneming heeft besloten dat het passend is om in het eerste kwartaal van 2023 kosten te boeken in verband met een mogelijke nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst met werknemers die worden vertegenwoordigd door de Air Line Pilots Association", verklaarde United maandag. Eerder dacht United deze kosten in het tweede kwartaal te boeken. Als gevolg verwacht het bedrijf nu een aangepast verlies van 0,60 tot 1,00 dollar voor het eerste kwartaal. Bij de cijfers over het vierde kwartaal die in januari bekend werden gemaak, rekende United nog op een winst per aandeel van 0,50 tot 1,00 dollar. United ziet nog steeds een sterke vraag en verwacht nu dat de totale omzet in het eerste kwartaal met ongeveer 51 procent zal stijgen op jaarbasis. Dat was in januari nog 50 procent. Voor heel 2023 blijft de onderneming uitgaan van een aangepaste marge voor belastingen van ongeveer 9 procent en een aangepaste winst per aandeel van 10 tot 12 dollar. In de nabeurshandel daalt het aandeel maandag 7 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.