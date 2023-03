Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag lager gesloten en wist daarmee niet te profiteren van een zwakkere dollar. Bij een settlement van 74,80 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,5 procent goedkoper. Vorige week werd WTI al 4 procent goedkoper. "Ruwe olie staat lager nu traders zich richten op de economische gevolgen van de laatste crises", zegt Peter Cardillo van Spartan Capital in een research note. Beleggers maken zich in toenemende mate zorgen maken over een mogelijke bankencrisis in de VS, hoewel Amerikaanse autoriteiten aangeven dat de overheid alle deposito's, inclusief onverzekerde, bij de failliete Silicon Valley Bank en Signature Bank zal beschermen. De neerwaartse trend in de oliemarkten kan mogelijk wel worden beperkt door berichten over een sterke vraag vanuit China, denken analisten van ING. "Dit is logisch gezien het vraagherstel dat niet alleen vanuit China, maar ook vanuit breder Azië wordt verwacht na een versoepeling van China's [zero-COVID] beleid eind vorig jaar", aldus de marktkenners. Bron: ABM Financial News

