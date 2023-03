Novartis heeft meer ruimte voor aandeleninkoop - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Novartis heeft toestemming gekregen voor een aparte handelslijn om mogelijk tot 16,5 miljard Zwitserse frank aan aandelen in te kopen, terwijl zijn lopende inkoopprogramma bijna is voltooid. Dit meldde Reuters maandag op basis van uitspraken van het farmabedrijf.



Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van vorige week kreeg Novartis al akkoord van investeerders voor maximaal 10 miljard frank aan terugkopen. Eerder was er al groen licht voor een bedrag van 6,5 miljard frank aan aandelen inkopen.



Een woordvoerder van het bedrijf zei maandag tegen Reuters dat het "merendeel" van het lopende inkoopprogramma van 15 miljard dollar al is afgerond, en voegde eraan toe dat de raad van bestuur over eventuele nieuwe inkopen zal beslissen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.