Europese beurzen hard onderuit

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag fors lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index verloor 2,4 procent tot 442,80 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 3,0 procent op 14.959,47 punten. De Franse CAC 40 daalde 2,9 procent bij een stand van 7.011,50 punten. De Britse FTSE sloot 2,6 procent lager op 7.548,63 punten.

Beleggers blijven zich zorgen maken over de Amerikaanse Silicon Valley Bank, een financierder van startups in Silicon Valley, die werd getroffen door een bankrun, en mogelijke problemen bij First Republic Bank.

Met het faillissement van SVB is het eerste slachtoffer van het agressieve rentebeleid van de Federal Reserve een feit, zo merkte analist Salah Bouhmidi van IG op. Toch is de situatie volgens de analist niet vergelijkbaar met die in 2008. De belangrijkste centrale banken hebben volgens Bouhmidi van die situatie geleerd en voorzorgsmaatregelen getroffen.

Beleggers vrezen volgens IG desondanks dat meer banken de handdoek in de ring zullen moeten gooien. Het aandeel van First Republic Bank daalde maandag 64 procent, nadat de bank zondagavond de markt gerust probeerde te stellen over zijn liquiditeitspositie.

Beleggers lijken de situatie echter niet te vertrouwen.

Volgens marktanalist Tina Teng van CMC Markets zijn de problemen als gevolg van SVB dan ook niet voorbij. Zo moet het Amerikaanse ministerie van Financiën meer geld vrijmaken om klanten die buiten het depositogarantiestelsel vallen te helpen. "Dit kan leiden tot een beleidsverandering van de Fed", aldus Teng. Bovendien is er een kans dat vergelijkbare kleine banken in de problemen komen.

Verschillende analisten wijzen erop dat door de zorgen in de markt, de Fed mogelijk besluit een kleine renteverhoging te doen, of hier zelfs helemaal van af te zien, zoals Goldman Sachs verwacht.

Op donderdag komt de Europese Centrale Bank met het rentebesluit. De markt ging voor het drama van SVB uit van een verhoging van 50 basispunten. "Het is nu echter nog maar de vraag of de centrale bank deze verhoging durft door te zetten met alle onrust op de financiële markten", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Econoom Carsten Brzeski van ING verwacht dat de ECB wel vasthoudt aan een renteverhoging van 50 basispunten.

"Gaat de [kwestie] SVB iets veranderen? In ieder geval nog niet", aldus de marktkenner. "Waar het om gaat is de discussie over het rentepad na maart", aldus Brzeski. Een bankencrisis zou het argument van de duiven sterker kunnen maken, volgens de econoom.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0734. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde naar 3,505 procent en de Duitse Bund naar 2,265 procent. WTI-olie werd goedkoper.

Stijgers en dalers

Als gevolg van de problemen bij SVB verloren financials in Europa maandag opnieuw flink aan beurswaarde. Zo daalden Aegon en ING in Amsterdam gemiddeld zo'n 6 procent, terwijl KBC in Brussel ook rond de 6 procent verloor. In Parijs leverden Société Générale en BNP Paribas zo'n 6 tot 7 procent in. Deutsche Bank gaf in de Duitse DAX rond de 5 procent prijs.

HSBC verloor in Londen ruim 4 procent. HSBC neemt de Britse divisie van Silicon Valley Bank over. De Britse regering liet weten dat klanten van SVB in het Verenigd Koninkrijk op deze manier gewoon bij hun geld kunnen komen. HSBC liet weten dat de Britse divisie van SVB per 10 maart circa 5,5 miljard pond aan leningen had uitstaan, en 6,7 miljard pond aan deposito's.

Het verzekeren van obligaties van Credit Suisse tegen wanbetaling is duurder dan ooit, na het omvallen van Silicon Valley Bank, dat zorgen over besmetting naar de bredere bankensector liet oplaaien. Het aandeel Credit Suisse daalde ruim 9,5 procent.

Swoctem heeft een vrijwillig openbaar bod uitgebracht op Klöckner van 9,75 euro per aandeel, maar ambieert geen volledige overname. Klöckner, een verkoper en distributeur van staal, blijft ook beursgenoteerd. Het aandeel steeg maandag ruim 4 procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld.