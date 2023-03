Donkerrode weekstart voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag flink lager gesloten. De AEX daalde 2,1 procent naar 727,25 punten, terwijl op Wall Street inmiddels weer sprake is van groene koersen.

"Een turbulent einde van de handelsweek en een stormachtig begin van de nieuwe week", vatte investment manager Simon Wiersma de afgelopen dagen samen.

"Heel veel turbulentie en berentikken om ons heen", aldus technisch analist Nico Bakker namens BNP Paribas.

De AEX zit volgens hem in een negatieve overgangssituatie. "Dit is mogelijk de eerste stap in een nieuwe dalende trendfase, ofwel een proces van lagere toppen lagere bodems." Het is nu wachten op validatie door een zogeheten terugtest.

"Maar misschien komen de bulls wel terug en prikken ze de koers boven de 743."

De redding van SVB Bank en Signature Bank door de Amerikaanse autoriteiten kon niet voorkomen dat beleggers de situatie nog altijd niet vertrouwen, ondanks dat zelfs de Amerikaanse president Joe Biden op tv zei dat het bankensysteem veilig is.

"Dankzij de snelle actie van mijn regering in de afgelopen paar dagen, kunnen Amerikanen vertrouwen hebben dat het bankensysteem veilig is", zei Biden. De president voegde toe dat hij het Congres en toezichthouders zal vragen om de regels voor banken aan te scherpen, zodat het "minder waarschijnlijk wordt dat zo'n bankfaillissement opnieuw gebeurt".

In Amsterdam, maar ook in de rest van Europa, en vooral in de VS staan de financials stevig onder druk. Zo daalde het Amerikaanse First Republic Bank bijvoorbeeld 63 procent en Western Alliance 57 procent.

De rentes lopen juist hard terug, nu de markt verwacht dat de centrale banken hun agressieve renteverhogingen deels of zelfs helemaal zullen laten varen.

"En het klinkt misschien raar maar zo bekeken zijn de bankproblemen in de VS, zolang ze beperkt blijven, voor beleggers een 'blessing in disguise'", aldus Wiersman.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde naar 3,522 procent en de Duitse Bund naar 2,289 procent. De Amerikaanse tweejaarsrente viel zelfs met 45 punten terug tot 4,141 procent.

Dankzij die dalende rentes liepen de koersen van vastgoedaandelen op.

De euro/dollar handelde op 1,0734. WTI-olie werd 1,5 procent goedkoper.

Stijgers en dalers

In de AEX gingen bijna alle aandelen lager. DSM was een uitzondering met een koerswinst van 0,8 procent.

ArcelorMittal leverde 5,3 procent in. De financials ING en Aegon werden zelfs 5,8 en 6,4 procent goedkoper.

In de AMX won Basic-Fit na cijfers 3,3 procent. Analisten waren nauwelijks verrast door het herstel dat de fitnessketen in 2022 boekte, toen de coronamaatregelen eenmaal van tafel waren.

Galapagos won ook 1,8 procent en WDP 0,6 procent. ABN AMRO en ASR verloren 4,7 en 6,2 procent. Just Eat Takeaway en Air France-KLM werden 5,4 en 5,8 procent goedkoper.

Bij de kleinere aandelen viel NSI op met een koerswinst van 1,4 procent. Sectorgenoot Wereldhave daalde fractioneel. Ebusco verloor maar liefst 16 procent na een negatief rapport van ABN AMRO met daarin ook een koersdoelverlaging.

Smallcap Azerion werd zelfs 27 procent goedkoper. De Autoriteit Financiële Markten stelde een onderzoek in naar marktmanipulatie van het aandeel Azerion. Dit maakte Azerion maandag voorbeurs zelf bekend. Vanwege dit onderzoek stapt Atilla Aytekin tijdelijk terug als bestuurder.

Wall Street

Bij de slotgong op Beursplein noteerden de Amerikaanse beurzen ondanks wat schommelingen al weer duidelijk in het groen.