Biden noemt bankensysteem veilig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ANPFoto

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse president Joe Biden heeft maandag gezegd dat het bankensysteem veilig is, benadrukkend dat er stappen zijn genomen om de gevolgen te beperken van het omvallen van de Silicon Valley Bank en om het vertrouwen in het financiële systeem te versterken. ¨Dankzij de snelle actie van mijn regering in de afgelopen paar dagen, kunnen Amerikanen vertrouwen hebben dat het bankensysteem veilig is", zei Biden tijdens een televisietoespraak. Een dag eerder kondigden nationale toezichthouders noodmaatregelen aan waardoor alle depositohouders bij Silicon Valley Bank hun geld zeker terug krijgen na het faillissement. De autoriteiten meldden zondag dat ook een tweede bank, Signature Bank, was overgenomen om te worden afgewikkeld. Dit is één van de grootste banken voor cryptobedrijven. Silicon Valley Bank en Signature Bank werden in een ongebruikelijke stap aangemerkt als een systeemrisico voor het financiële systeem. Dat biedt de autoriteiten meer ruimte op depositohouders vrij te stellen. Biden zei dat het spaargeld in beide banken veilig is en dat klanten vanaf vandaag weer bij hun geld kunnen. Belastingbetalers zullen geen bijdragen leveren aan de kosten van de reddingsoperatie. De president zei dat hij het Congres en toezichthouders zal vragen om de regels voor banken aan te scherpen, zodat het "minder waarschijnlijk wordt dat zo'n bankfaillissement opnieuw gebeurt". Beleggers in banken worden niet beschermd. Ze namen bewust een risico en toen dat niet goed uitpakte, waren ze hun geld kwijt. "Zo werkt kapitalisme", aldus Biden. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.