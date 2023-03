Video: de beer is aan zet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De beer is momenteel aan zet. Dit zegt technisch analist Nico Bakker namens BNP Paribas maandag voor de camera tegen ABM Financial News. "Heel veel turbulentie en berentikken om ons heen", aldus Bakker. De AEX zit volgens hem in een negatieve overgangssituatie. "Dit is mogelijk de eerste stap in een nieuwe dalende trendfase, ofwel een proces van lagere toppen lagere bodems." Het is nu wachten op validatie door een zogeheten terugtest. "Maar misschien komen de bulls wel terug en prikken ze de koers boven de 743." In de Bel20 index is de reactie nog heviger dan in Amsterdam. "Maar we hebben te maken met overdreven sentiment", vindt Bakker. Bij de DAX lijkt het beeld meer op dat in Amsterdam met een negatieve overgangsfase, maar met de kans dat de stieren terugkeren, aldus Bakker. Tot slot ziet de technisch analist ook in de S&P 500 index de beren aan zet. Klik hier voor: de beer is aan zet. Bron: ABM Financial News

