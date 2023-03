Futures Wall Street verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een verdeelde opening tegemoet.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,6 procent in het rood. De Nasdaq lijkt 0,3 procent hoger van start te gaan.

Wall Street opent een uur eerder, om half drie, omdat in de VS de zomertijd deze week al is ingegaan.

"Beleggers wachten met ingehouden adem of het ingrijpen van de autoriteiten om de impact van de omgevallen Silicon Valley Bank te beperken, de volatiele markten geruststelt. Tot nu toe lijkt de gewaagde stap te werken", stelde vermogensbeheerder Hargreaves Lansdown.

De autoriteiten besloten om alle spaarders volledig schadeloos te stellen, op kosten van obligatiehouders en de bankensector.

Het optimisme werd gesteund doordat de rendementen op kortlopende staatsleningen opnieuw hard daalden, omdat beleggers erop rekenen dat de financiële instabiliteit reden zal zijn voor de Federal Reserve om de rente volgende week beperkt of zelfs helemaal niet te verhogen, terwijl zij inschatten dat de bankencrisis de economie niet hard zal treffen.

De kans op een renteverhoging door de Fed met 50 basispunten volgende week is in enkele dagen gedaald van 70 procent tot nul, volgens de rentefutures. De markt rekent nu op een kleine verhoging met 25 basispunten, om de hoge inflatie verder tegen te gaan.

Economische cijfers zijn er maandag niet.

Olie werd goedkoper. Een april-future West Texas Intermediate daalde 1,8 procent tot 75,33 dollar. Een mei-future Brent was 1,6 procent minder duur op 81,42 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0665. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0640 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Bank of America verliest 4 procent voorbeurs en Citigroup en JPMorgan Chase leveren ook in, nadat toezichthouders noodmaatregelen aankondigden, om de vrees te beteugelen dat depositohouders hun geld zouden kunnen weghalen bij andere kleinere banken.

First Republic Bank ziet de koers dalen met 64 procent in de handel voorbeurs. Zondag meldde de bank zijn financiële positie "verder versterkt en gediversificeerd" te hebben, met extra liquiditeit van JPMorgan en de Federal Reserve. Kennelijk zag de bank dezelfde bui hangen die Silicon Valley Bank kopje onder liet gaan.

Ook PacWest Bancorp verllest 26 procent en Western Alliance Bancorp staat 17 procent lager in de elektronische handel. Beleggers maken zich grote zorgen over regionale banken, nadat ook Signature Bank maandag steun kreeg van minister Janet Yellen van financiën, de Federal Reserve en het Amerikaanse depositogarantiestelsel.

Illumina won 2,6 procent. The Wall Street Journal publiceerde een verhaal over activistisch belegger Carl Icahn die in gevecht zou willen gaan met het biotechbedrijf.

Pfizer neemt biotechbedrijf Seagen over voor 229 dollar per aandeel, of 43 miljard dollar. De Amerikaanse farmaciereus wil vaart maken in de kankerbestrijding met antilichamen en geneesmiddelen. Seagen wint 20 procent

Biofarmaciebedrijf Provention Bio wordt ruim drie keer zo veel waard, nadat de Franse farmareus Sanofi meldde 25 dollar per aandeel te willen betalen voor het bedrijf.

Cingulate geeft 8,6 miljoen aandelen uit met warrants. Het aandeel staat voorbeurs 26 procent lager.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag lager, na de slechtste week van het jaar, met een verlies op weekbasis van 4 tot 5 procent. De S&P 500 daalde 1,5 procent op 3.861,59 punten, de Dow Jones index verloor 1,1 procent op 31.909,64 punten en de Nasdaq sloot 1,8 procent lager op 11.138,89 punten.