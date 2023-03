Credit Suisse default swaps naar record Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het verzekeren van obligaties van Credit Suisse tegen wanbetaling is duurder dan ooit, na het omvallen van Silicon Valley Bank, dat zorgen over besmetting naar de bredere bankensector liet oplaaien. Zogeheten credit default swaps met een looptijd van vijf jaar voor obligaties van de bank uit Zürich stegen maandag met 44 basispunten tot 446 basispunten, volgens gegevens van Bloomberg. Dat is de sterkste stijging in deze index van 125 Europese bedrijven. Aandelen van Europese banken en verzekeraars gingen maandag hard onderuit. Het aandeel Credit Suisse daalde zelfs 12 procent en de koers is aanbeland op een nieuw dieptepunt. Beleggers zijn bezorgd over het vermogen van de Zwitserse bank om gelden van klanten aan te trekken, zijn zakenbank succesvol af te splitsen en juridische claims en onderzoeken van toezichthouders met goed gevolg te doorstaan. Credit Suisse meldde eerder deze maand dat de publicatie van het jaarverslag werd uitgesteld, nadat de bank op het laatste moment een telefoontje kreeg van Amerikaanse toezichthouders, die vragen hadden over aangepaste jaarrekeningen. Bron: ABM Financial News

