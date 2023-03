Pfizer neemt Seagen over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Pfizer neemt biotechbedrijf Seagen over voor 229 dollar per aandeel. Dit maakte het Amerikaanse farmaciebedrijf maandagmiddag bekend. Daarmee wordt Seagen gewaardeerd op 43 miljard dollar. Samen willen de twee bedrijven werken aan een versnelling van de volgende generatie doorbraken in de bestrijding van kanker. De technologie van geconjugeerde antilichamen en geneesmiddelen (ADC) van Seagen wordt daarin gecombineerd met de schaal en kracht van Pfizer. Seagen rekent voor 2023 op 2,2 miljard dollar aan omzet, wat neer zou komen op een groei van 12 procent. Pfizer verwacht dat Seagen in 2030 meer dan 10 miljard dollar aan omzet zal bijdragen. En ook daarna zou de groei significant zijn. Daarnaast rekent Pfizer op bijna 1 miljard dollar aan kostensynergieën na afronding van de deal. Het aandeel Seagen lijkt maandag bijna 20 procent hoger te gaan openen op 206,20 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.