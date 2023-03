Valuta: Lehman-spook zet Fed klem

(ABM FN-Dow Jones) De problemen met de Amerikaanse startupbank Silicon Valley Bank die afgelopen weekend moest worden gered, zorgen voor veel beweging op de markten en ook in de euro/dollar, die steeg na het bankdebacle in de VS.

De euro, die voorafgaand aan het nieuws vorige week nog onder 1,06 dollar noteerde, schoot maandagochtend tot boven de 1,07. Na de redding door de Amerikaanse ministerie van financiën en de bankensector was die sprong weer bijna gehalveerd tot 1,0676.

"De markten zijn geschrokken van deze bedreiging van de financiële stabiliteit", zei marktanalist Stefan Koopman van Rabobank, en vragen zich af wat de implicaties zijn voor het rentebeleid van de Federal Reserve.

Dit blijkt uit de verwachtingen voor het aankomende rentebesluit van de Federal Reserve: tot donderdag lag de speculatie in de mrkt nog tussen een renteverhoging met 25 of 50 basispunten, vandaag is dat een kwart procentpunt omlaag gegaan en ligt de verwachting op 13 basispunten, dus dat betekent dat de rente of met 25 basispunten of helemaal niet wordt verhoogd.

Nog opmerkelijker zijn de verwachtingen voor de piekrente: waar vorige week nog werd gerekend op 5,7 procent, is dat nu nog maar 4,8 procent voor de Amerikaanse beleidsrente. Voor de ECB-rente daalde de verwachte piekrente al bijna even hard, van 4,0 naar 3,3 procent.

"De markt leest de problemen bij Silicon Valley Bank als een signaal dat de financiële stabiliteit onder druk komt te staan door de renteverhogingen. En als dat het geval is, wordt het voor de Fed veel moeilijker de rente nog verder te verhogen, en zal zelfs de druk toenemen om deze weer snel te verlagen", zei Koopman.

Intussen zal de onrust op de financiële markten niet zo snel de inflatiedruk wegnemen, die vooral via de echte economie doorwerkt. Het bestedingspatroon van de consument zal er niet meteen door veranderen.

Intussen verwacht Rabobank dat de Fed nog wel gewoon doorgaat met het verhogen van de rente, ook omdat de bewegingen op de obligatiemarkten wijzen op een paniekreactie. "Ze kunnen niet zomaar opeens stoppen met de rente verhogen", denkt Koopman.

Hij wijst op de bewegingen in tweejarige Franse en Duitse staatsleningen, waar de rentes in één dag tijd met 45 en 41 basispunten zijn gedaald. "Dit soort uitslagen komen eigenlijk nooit voor en wijzen erop dat de paniek in de markt de beweging versterkt", volgens Koopman.

Bij de redding van de Silicon Valley Bank worden risicodragende obligaties niet gered, merkt Koopman op. De staatsleningen op de balans van de bank zijn inmiddels fors meer waard geworden en lijken de kosten te kunnen dekken. En anders moeten de andere banken de rekening oppakken. Het kan dus meevallen in dit geval, maar de grote angst is volgens Koopman dat er meer gevallen bekend zullen worden, waardoor een watervaleffect ontstaat. Dit zag men ook in Italië, waar steeds meer banken in problemen kwamen, omdat zij opdraaiden voor de verliezen bij Monte Paschi di Siena.

"Er lijkt sprake van een posttraumatisch stress syndroom, na Lehman Brothers in 2008", aldus Koopman.

De grote vraag is of er binnen een week meer lijken uit de kast vallen. "Er zijn honderden banken in de Verenigde Staten waarvan ik de meeste niet ken." Als dit echter uitblijft, dan zou de markt de paniek best wel kunnen afschudden. Maar dat gebeurde in 2007 en begin 2008 ook na Northern Rock en Bear Stearns, en toen sloeg alsnog de crisis toe met het faillissement van Lehman. "Dus de nervositeit zal ook over een week nog niet weg zijn", voorziet de analist.