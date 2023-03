Slagveld op de beurs: hele AEX kleurt rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend fors lager, vanwege de zorgen rond het Amerikaanse SVB, een financier van startups in Silicon Valley, die werd getroffen door een bankrun en mogelijke problemen bij First Republic Bank.



Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 2,3 procent tot 726,30 punten.

Met het faillissement van SVB, is er het eerste slachtoffer van het agressieve rentebeleid van de Federal Reserve, zo merkte analist Salah Bouhmidi van IG Nederland op. "En prompt maken marktdeelnemers zich zorgen over een golf van wanbetalingen op leningen die over het bankwezen zou kunnen razen."

Maar na de "bijna-dood" ervaringen in 2008 hebben de centrale banken van de wereld volgens Bouhmidi echter geleerd en voorzorgsmaatregelen getroffen. "Ook minister van Financiën Janet Yellen stelt de markten gerust dat het banksysteem veilig is. Bovendien heeft de Federal Deposit Insurance Corporation het failliete SVB overgenomen en de deposito's van klanten veiliggesteld", aldus de analist.

Beleggers vrezen volgens IG dat meer banken de handdoek in de ring zullen moeten gooien. Dit heeft wel tot gevolg dat beleggers niet langer een renteverhoging van 50 basispunten verwachten bij de komende beleidsvergadering van de Fed later deze maand. De verwachtingen liggen nu op een verhoging met 25 basispunten en Goldman Sachs denkt dat de Fed zelfs helemaal zal afzien van een verhoging.

Volgens marktanalist Tina Teng van CMC Markets zijn de problemen als gevolg van SVB nog niet voorbij. Zo moet het Amerikaanse ministerie van Financiën meer geld vrijmaken om klanten die buiten het depositogarantiestelsel vallen te helpen. "Dit kan leiden tot een beleidsverandering van de Fed", aldus Teng. Bovendien is er een kans dat vergelijkbare kleine banken in de problemen komen.

Het aandeel First Republic Bank lijkt maandag ruim 50 procent lager te openen, nadat de bank zondagavond de markt gerust probeerde te stellen over zijn liquiditeitspositie.

In een verklaring zondagavond stelde First Republic Bank, opgericht in 1985, dat het meer dan 70 miljard dollar aan ongebruikte liquiditeit heeft dankzij afspraken met JPMorgan Chase en de Federal Reserve. En nog meer liquiditeit is beschikbaar dankzij een nieuwe leningsfaciliteit van de Fed die de centrale bank zondag presenteerde, aldus First Republic Bank.

Beleggers lijken de situatie echter niet te vertrouwen.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdindex noteerden alle aandelen lager. De defensieve waarden Wolters Kluwer en Unilever hielden de verliezen beperkt tot 0,7 procent. De verzekeraars Aegon en NN Group verloren opnieuw vier tot vijf procent. ING daalde met 7,2 procent.

In de AMX steeg Basic-Fit 0,2 procent, nadat het aandeel aanvankelijk nog zes procent hoger opende. De fitnessketen zag in 2022 de resultaten fors aantrekken ten opzichte van 2021, toen het de impact voelde van de coronacrisis. Voor 2023 mikt Basic-Fit op een omzet van minstens 1 miljard euro, terwijl het clubnetwerk met minimaal 200 clubs moet groeien. Volgens analisten waren de resultaten in lijn met de verwachtingen.

Net als in de AEX waren ook in de Midkap de financials de kop van Jut. ABN AMRO en ASR noteerden onderaan met verliezen 4,3 tot 6,8 procent. Just Eat Takeaway verloor 6,0 procent.

In de AScX verloor Azerion liefst 25 procent. De Autoriteit Financiële Markten stelde een onderzoek in naar marktmanipulatie van het aandeel Azerion. Dit maakte Azerion maandag voorbeurs bekend.

Pharming verloor 5,2 procent. Pharming verwacht vandaag weer toegang te krijgen tot zijn deposito's bij zowel Silicon Valley Bank als bij het Britse onderdeel van SVB.



Ebusco daalde met 15,0 procent. ABN AMRO Oddo verlaagde maandag het koersdoel voor Ebusco van 13,00 naar 9,00 euro, waarbij het Underperform advies werd gehandhaafd, vanwege een teleurstellende orderinstroom en een trage productiegroei.