Beursblik: cijfers Basic-Fit conform verwachting

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft in 2022 conform verwachting gepresteerd, terwijl de outlook voor 2023 geen verrassingen bevatte. Dit stelde analist Kris Kippers van Degroof Petercam maandag. Alleen de verwachtingen voor de omzet schieten nipt tekort, zo stelde Kippers, maar die kunnen in de loop van het jaar nog gewijzigd worden. De verwachtingen voor de te openen clubs waren ook conform eerdere verwachtingen van Basic-Fit, waarin de fitnessketen wel wat terughoudend is. De schulden blijven een punt van zorg, zo vindt Kippers. Met 143 miljoen euro aan beschikbare liquiditeiten, 44 miljoen euro in kas en hoge investeringen, zou de analist niet verrast zijn als Basic-Fit meer geld uit de markt zal halen. Degroof Petercam handhaafde dan ook het Reduceren advies met een koersdoel van 29,00 euro. Het aandeel Basic-Fit steeg maandag met 1,8 procent tot 33,66 euro. Bron: ABM Financial News

