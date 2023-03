Beursblik: Degroof start met volgen Fastned met Houden advies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam is maandag gestart met het volgen van Fastned met een Houden advies en een koersdoel van 35,00 euro. Volgens analist Joren Van Aken is het de snellaadsector een kwestie van 'eten of gegeten worden'. Fastned is de marktleider in Nederland en het doel is om Europa te veroveren, aldus de analist, die verwacht dat het bedrijf in 2024 op EBITDA-vlak break-even zal draaien. In 2032 zal de omzet op 709 miljoen euro liggen, denkt Van Aken. Om de doelstellingen te halen, dat wil zeggen 400 oplaadstations in 2024 en 1.000 in 2030, zal Fastned niet alleen op autonome groei kunnen vertrouwen, meent Van Aken. "We denken dat Fastned deel zal moeten nemen aan de consolidatiegolf om zijn doelen te halen." En daarvoor is extra financiering nodig, aldus Degroof. De bank rekent op een aandelenuitgifte van 75 miljoen euro in 2024. Het aandeel Fastned daalt maandag 1,3 procent naar 33,08 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.