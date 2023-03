Beursblik: solide jaarcijfers Basic-Fit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft solide jaarcijfers overlegd. Dit stelde analist Marc Zwartsenburg van ING maandag. De resultaten waren volgens de analist conform verwachting. De liquiditeitspositie noemde Zwartsenburg sterk en de instroom van nieuwe leden aan het begin van 2023 is positief en in lijn met de normale trends. Ook de opening van nieuwe clubs ligt volgens Zwartsenburg weer op schema. De outlook voor de EBITDA werd bovendien gehaald, maar de verwachtingen van Basic-Fit voor 2023 lijken wat terughoudend, zo stelde ING. Het jaar 2023 zal een overgangsjaar worden voor Basic-Fit, aldus de bank, maar prijsverhogingen en mogelijk lagere energieprijzen bieden opwaarts potentieel voor de ramingen voor 2024. Het aandeel Basic-Fit steeg maandagochtend met 4,4 procent tot 34,50 euro. Bron: ABM Financial News

