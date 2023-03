Beursblik: Jefferies start volgen OCI met Houden advies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies is maandag gestart met het volgen van OCI met een Houden advies en een koersdoel van 30,00 euro. Dit bleek uit een sectorrapport van analist Charlie Bentley. Operationeel gezien behoort OCI volgens Jefferies tot de groep kunstmestproducenten met het beste kostenprofiel ter wereld. Analist Bentley voorziet de nodige uitdagingen voor de productie in Europa, maar gezien de beperkte blootstelling aan Europa, kan OCI blijven profiteren van hogere marges in onder meer de VS, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. "Dit impliceert een duurzame en structurele verbetering van de winstgevendheid", aldus Jefferies. Op korte termijn ziet Bentley de stikstofprijzen in hoog tempo dalen en zij zullen onder druk blijven staan, wat een impact zal hebben op het aandeel OCI. Jefferies voorziet dat OCI tot aan 2025 een mooi dividend zal uitkeren, met een groei van 10 procent per jaar. "Hoewel we een goed rendement voor aandeelhouders voorzien, wil OCI vermoedelijk de balans opschonen als de winstgevendheid daalt. Hogere uitkeringen aan aandeelhouders zijn alleen mogelijk als de marges verder aantrekken", aldus de analisten, wijzend op de aanhoudend hoge investeringen van OCI. Het aandeel OCI daalde maandagochtend met 0,8 procent tot 30,86 euro. Bron: ABM Financial News

