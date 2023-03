AEX lager van start gegaan, Basic-Fit hoger na cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,4 procent lager naar 740,22 punten, terwijl de Midkap eveneens 0,4 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen noteerde alleen Prosus overtuigend hoger met bijna twee procent. De verzekeraars Aegon en NN Group verloren opnieuw tot twee procent. In de AMX won Basic-Fit zes procent. De fitness-keten zag in 2022 de resultaten fors aantrekken ten opzichte van 2021, toen het concern de impact voelde van de coronacrisis. Voor 2023 mikt Basic-Fit op een omzet van minstens 1 miljard euro, terwijl het clubnetwerk met minimaal 200 clubs moet groeien. Net als in de AEX waren ook in de Midkap de financials de kop van Jut. ABN AMRO en ASR noteerden onderaan met verliezen van ongeveer anderhalf procent. In de AScX verloor Azerion zeven procent. De Autoriteit Financiële Markten stelde een onderzoek in naar marktmanipulatie van het aandeel Azerion. Dit maakte Azerion maandag zelf voorbeurs bekend. Pharming verloor 5,7 procent. Bron: ABM Financial News

