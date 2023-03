Philips benoemt Julia Strandberg bij Connected Care Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft Julia Strandberg benoemd als chief business leader bij de divisie Connected Care vanaf 24 april. Dat maakte het bedrijf maandag bekend. Strandberg wordt lid van het Executive Committee onder CEO Roy Jakobs. Ze neemt de rol over van Dan Leonard die tijdelijk de rol op zich had genomen toen Roy Jakobs CEO werd in oktober 2022. De geplaagde tak die slaapapneu-apparaten maakt valt onder de divisie Connected Care, evenals Monitoring en Enterprise Informatics. Strandberg komt van Pear Therapeutics, waar ze chief commercial officer was. Ook leidde ze de afdeling Health Informatics en Monitoring bij Medtronic en was ze verantwoordelijk voor de marketing van de beademingsapparatuur van Covidien dat werd overgenomen door Medtronic. "Julia voegt uitgebreide ervaring toe in het ontwikkelen en commercialiseren van medische technologieën", zei CEO Jakobs van Philips. Bron: ABM Financial News

