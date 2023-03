HSBC koopt Britse tak van SVB Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) HSBC is van plan de Britse divisie van het noodlijdende Silicon Valley Bank over te nemen. Dit werd maandag bekend, zonder dat er financiële details werden gemeld. De Britse regering liet weten dat klanten van SVB in het Verenigd Koninkrijk op deze manier gewoon bij hun geld kunnen komen. "De Britse techsector is enorm belangrijk voor de Britse economie", zo stelde de Britse minister van Financiën Jeremy Hunt. In een separaat bericht liet HSBC weten dat de Britse divisie van SVB per 10 maart circa 5,5 miljard pond aan leningen had uitstaan, en 6,7 miljard pond aan deposito's. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.