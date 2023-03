AFM doet onderzoek naar marktmanipulatie bij Azerion Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Autoriteit Financiële Markten heeft een onderzoek ingesteld naar marktmanipulatie van het aandeel Azerion. Dit maakte Azerion maandag voorbeurs zelf bekend. Het onderzoek lijkt volgens Azerion te zijn gericht op de aandeelhouders van Principion, het vehikel van Atilla Aytekin en Umut Akpinar, de oprichters van Azerion. Principion is de grootste aandeelhouder van Azerion. Atilla Aytekin stapt naar aanleiding van het onderzoek tijdelijk terug als bestuurder. Op 7 maart verzocht de AFM Azerion om informatie. Azerion zegt volledig mee te werken aan het onderzoek door de toezichthouder. Principion maakte eind december nog bekend een putoptie overeenkomst met LDA Capital te hebben ondertekend. Het betrof de verkoop van maximaal 10 miljoen aandelen Azerion. Principion Holding kan deze aandelen in tranches verkopen voor maximaal 50 miljoen euro gedurende een periode van drie jaar. Doel van de overeenkomst was enerzijds de liquiditeit in het aandeel Azerion vergroten, en anderzijds een deel van de inkomsten gebruiken voor de groei van Azerion. Principion bezat toen 48 miljoen aandelen Azerion. Het aandeel Azerion is sindsdien ruimschoots gehalveerd, van 5,40 euro naar 2,60 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.