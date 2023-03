AEX waarschijnlijk licht hoger van start nadat Fed klanten SVB te hulp schiet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich maandag naar verwachting op voor een hogere opening. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong 0,2 procent in het groen. Vrijdag koerste de AEX onder aanvoering van de financials juist nog 1,4 procent lager op 743,03 punten, nadat het Amerikaanse SVB, een financier van startups in Silicon Valley, werd getroffen door een bankrun. Vannacht werd bekend dat de Amerikaanse overheid de controle overneemt bij SVB. Klanten krijgen weer toegang tot hun rekeningen, ook voor dat deel dat boven de garantiegrens van 250.000 dollar valt. Hierdoor kunnen vooral startups weer hun salarissen en rekeningen betalen en moet besmettingsgevaar naar de rest van de economie voorkomen worden. Het Nederlandse Pharming heeft 45 miljoen euro geparkeerd bij SVB. Dit weekend ging de toezichthouder eerst nog op zoek naar een koper voor SVB, maar een overname ketste af op het achterwege blijven van een garantiestelling voor eventuele verliezen door de Amerikaanse overheid. Mogelijke verliezen worden nu gedragen door de Amerikaanse bankensector. Aandeel- en obligatiehouders zijn naar verwachting hun geld kwijt. Ook Signature Bank uit New York is onder controle van de Amerikaanse overheid gekomen, nadat de bank insolvent was geworden. De Federal Reserve voerde vannacht steunmaatregelen door waardoor financiële instellingen extra toegang tot contanten krijgen. Gedwongen verkopen van staatsobligaties met papieren verliezen moeten hierdoor voorkomen worden. Econoom Jan Hatzius van zakenbank Goldman Sachs voorziet nu dat een renteverhoging door de Federal Reserve volgende week achterwege zal blijven, vanwege de "stress in de financiële sector". Futures op Amerikaanse aandelenindices noteren vanochtend overtuigend in het groen. SVB verkocht afgelopen week gedwongen obligaties met flinke verliezen doordat veel klanten vanwege de economische tegenwind liquiditeiten wilden opnemen. Om deze verliezen te kunnen opvangen, werkte SVB aan een uitgifte van aandelen. Het uitlekken hiervan leidde echter tot paniek bij klanten die snel geld opnamen, waardoor de bank instortte. Door de snel opgelopen rente noteerden de door SVB verkochte staatsleningen op flinke verliezen. Zonder gedwongen liquidatie zou evenwel slechts sprake zijn van papieren verliezen, omdat er over de toekomstige rentebetalingen- en aflossingen op de overheidsschulden geen twijfels bestaan. In Azië is het beeld vanochtend verdeeld. De Chinese beurzen noteren fors hoger, waarbij de Shanghai Composite zelf twee procent wint, maar de Nikkei index in Tokio verliest juist ruim een procent. De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast krap een half procent hoger op 76,98 dollar per vat. Bedrijfsnieuws Er was vanochtend nog geen relevant nieuws over aan het Damrak beursgenoteerde ondernemingen. Slotstanden Wall Street De S&P 500 daalde vrijdag 1,5 procent op 3.861,59 punten, de Dow Jones index verloor 1,1 procent op 31.909,64 punten en de Nasdaq sloot 1,8 procent lager op 11.138,89 punten. Op weekbasis verloren de drie grote indexen zo'n 4 tot 5 procent, waarmee het de slechtste week was van 2023 tot dusver. Bron: ABM Financial News

