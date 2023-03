Sanofi neemt Provention Bio over in miljardendeal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Sanofi is van plan Provention Bio over te nemen voor een bedrag van 25 dollar per aandeel, goed voor een deal ter waarde van 2,9 miljard dollar. Dit maakte de Franse farmareus maandagochtend bekend. Provention Bio richt zich onder meer op het voorkomen van immuungemedieerde ziekten, waaronder diabetes type 1. Met de overname wil Sanofi zijn portefeuille diversifiëren. Provention heeft een middel dat al in de VS werd goedgekeurd, gericht op het vertragen van fase 3 type 1 diabetes bij onder meer volwassenen. Het aandeel Provention Bio sloot vrijdag 7,6 procent lager op 6,70 dollar. Bron: ABM Financial News

