Europese beurzen openen naar verwachting in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 61 punten voor de Duitse DAX en een plus van 22 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 5 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag lager geëindigd.

Beleggers schrokken van het nieuws dat SVB Financial, onder meer gericht op financiering van startups in Silicon Valley, nieuwe aandelen moet uitgeven en bezittingen verkoopt tegen hoge kortingen om de balans te stutten. Analisten wezen ook op het faillissement van Silvergate, een bank die voornamelijk een geldschieter was voor cryptobedrijven.

Door de angst dat de snel gestegen rente ook tot een snelle stijging van het aantal wanbetalingen kan leiden, werden banken sectorbreed in de uitverkoop gedaan. Financiële waarden die onderdeel uitmaken van de S&P 500 daalden donderdag gemiddeld met meer dan vier procent.

"Dit is een kwestie die alle banken kan treffen, ook de grote banken, omdat de banken sinds de financiële crisis van 2007/2008 veel activa hebben vergaard tegen stijgende prijzen, en zij bijna geen compensatie moesten betalen voor bankdeposito's, omdat de rente zo lang bijna nul was", aldus Swissquote Bank.

Vanmiddag was er aandacht voor het Amerikaanse banenrapport. De banengroei bleef in februari sterk maar de werkloosheid liep ook op, terwijl de loongroei afkoelde. Dat laatste komt de Federal Reserve goed uit, oordeelde marktanalist Philip Marey van Rabobank.

In Duitsland kwam de definitieve inflatie overeen met de voorlopige metingen. In het Verenigd Koninkrijk bleek de industrie in januari minder te hebben geproduceerd, maar de daling van 0,3 procent was geen verrassing. De export van de Britten kwam bijna 2 procent lager uit, de import zakte met bijna 9 procent. In januari tekende zich op maandbasis voor het Verenigd Koninkrijk weer wel een lichte economische groei af, na een krimp van een half procent in december.



Bedrijfsnieuws

Europese financials stonden vrijdag onder druk. Deutsche Bank daalde met ruim 7 procent. Société Générale verloor 4,5 procent, Crédit Agricole 2,5 procent. ING duikelde met ruim 4,5 procent, net als Aegon.

Vastgoed had het opnieuw lastig. Vonovia verloor ruim 3 procent en Unibail-Rodamco-Westfield ruim 2,5 procent.

In Parijs ging Eurofins Scientific aan kop, met een plus van bijna 3 procent. Carrefour won bijna anderhalf procent. Schneider Electric en Legrand daalden rond de 3,5 procent.

In Frankfurt deed Fresenius Medical Care goede zaken, met een winst van ruim 2 procent. De winsten waren verder vrij bescheiden. Continental en Daimler Truck verloren zo'n 3,5 tot 4,5 procent.

AMERIKAANSE AANDELEN

Maandag gaan de Amerikaanse beurzen een flink groene opening tegemoet, na vrijdag lager te zijn geëindigd. Op weekbasis verloren de drie grote indexen zo'n 4 tot 5 procent, waarmee het de slechtste week was van 2023 tot dusver.

Zorgen over de Amerikaanse SVB Financial Bank, onder meer gericht op financiering van startups in Silicon Valley, drukten ook vrijdag op het sentiment. Inmiddels zou SVB Financial een verkoop overwegen. De toezichthouder in Californië heeft de bank inmiddels gesloten en een curator aangesteld.

De handel in SVB Financial werd vrijdag stilgelegd door alle malaise, na donderdag al meer dan 60 procent gedaald te zijn.

De markt keek ook naar het Amerikaans banenrapport, dat een belangrijke rol zal spelen bij de beslissing van de Federal Reserve tijdens zijn beleidsvergadering later deze maand, net als de inflatiecijfers volgende week.

In februari was sprake van een banengroei van 311.000. De markt had een stijging van rond de 200.000 banen verwacht. De werkloosheid kwam in februari uit op 3,6 procent. Dat was in januari 3,4 procent. Economen rekenden voor februari op een stabiel percentage.

De verdiensten per uur stegen afgelopen maand met 0,08 dollar naar 33,09 dollar. Op jaarbasis was dit een stijging van 4,6 procent. Hier werd gerekend op 4,8 procent.

Voor januari werd de banengroei aangepast van 517.000 naar 504.000 en voor december van 260.000 naar 239.000.

"De arbeidsdata zijn zo sterk als ze maar kunnen zijn", oordeelde marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets. "Nu is het zo goed als zeker dat de Fed de rente tijdens de volgende beleidsvergadering met 50 basispunten zal verhogen", voegde hij toe.

Volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank komt het banenrapport de Fed juist goed uit, met name door de stijgende werkloosheid en de vertraging van de loonontwikkeling.

Met dit rapport lijkt de Amerikaanse arbeidsmarkt meer in balans te komen, ook qua loonontwikkeling. Daarmee lijkt de kans dat de Fed op 22 maart voor een renteverhoging van 50 basispunten kiest in elk geval wat kleiner, aldus Marey, maar veel zal afhangen van het inflatiecijfer van aanstaande dinsdag over februari.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdagavond op 3,687 procent. De olieprijs is vrijdag gestegen, profiterend van dollarzwakte. Bij een settlement van 76,68 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,3 procent duurder. Op weekbasis verloor de olieprijs bijna 4 procent terrein.

Bedrijfsnieuws

De problemen bij SVB zetten druk op de financiële sector. US Bancorp daalde 4 procent en First Republic Bank rond de 15 procent. Goldman Sachs verloor ruim 4 procent.

Oracle sloot ruim 3 procent lager na tegenvallende kwartaalcijfers.

DocuSign verloor bijna 23 procent, hoewel het softwarebedrijf voor elektronische handtekeningen meldde het afgelopen kwartaal winst te hebben geboekt, terwijl de omzet de verwachtingen overtrof.

Gap daalde ruim 6 procent, nadat de kledingretailer over het afgelopen kwartaal een verlies rapporteerde dat groter was dan een jaar eerder. De omzet daalde met 6 procent tot 4,2 miljard dollar.

AZIE

De Aziatische beurzen noteren vanochtend verdeeld.

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0719. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,0640.

MACRO-AGENDA:

06:30 Faillissementen - Februari (NL)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:30 Basic-Fit - Cijfers vierde kwartaal (NL)