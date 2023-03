Faillissement SVB raakt ook Pharming Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De ondergang van Silicon Valley Bank heeft ook gevolgen voor het Nederlandse Pharming Group. Dit bleek zondagavond uit een persbericht van het biotechtbedrijf. Pharming houdt 26 miljoen dollar aan bij SVB US en 19 miljoen dollar bij SVB UK. Pharming meldde dat deposito's bij SVB US grotendeels onverzekerd zijn en dat de deposito's bij SVB UK grotendeels de toepasselijke beschermde limiet overschrijden. "Waar nodig verricht Pharming alle mogelijke inspanningen om haar bij SVB US en SVB UK gedeponeerde gelden te recupereren. Op dit moment weet Pharming echter niet in welke mate en op welk moment een dergelijk herstel mogelijk zou zijn. Pharming blijft de situatie actief volgen." Maar gezien Pharmings "sterke balans en kasstromen uit haar activiteiten", zegt de onderneming er vertrouwen in te hebben dat de sluiting van SVB US en de insolventie van SVB UK "geen materiële invloed zal hebben op Pharmings bedrijfsplannen of converteerbare schuldaflossingsverplichtingen en andere materiële kasbehoeften voor de komende twaalf maanden en daarna". Pharming had per 31 december 2022 totale geldmiddelen en kasequivalenten, samen met in pand gegeven geldmiddelen, van ongeveer 209 miljoen dollar. Bron: ABM Financial News

