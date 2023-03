Valuta: rentebesluit ECB richtpunt

(ABM FN) Het belangrijkste agendapunt voor komende week voor valutahandelaren is het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Dit zegt handelaar Joost Derks van iBanFirst.

"Een verhoging met 50 basispunten is al volledig in de valutakoersen verwerkt", merkt Derks op.

De aandacht zal daarom vooral uitgaan naar de toelichting van voorzitter Christine Lagarde op donderdagmiddag. De markt zal letten op hints van Lagarde om te begrijpen wat de nabije toekomst zal brengen.

Recent zei de voorzitter van de Oostenrijkse centrale bank Robert Holzmann dat hij graag drie renteverhogingen van 50 basispunten op rij ziet.

Wat het voor beleggers echter niet makkelijk maakt, is volgens Bank of America dat de beleidsraad van de ECB erg verveeld is.

Het geeft volgens Frank Vranken, chief investment officer van Bank Edmond de Rothschild ook geen goed gevoel dat er binnen de ECB veel discussie is over het rentebeleid. Er zijn altijd tegenstrijdige meningen, maar het is niet verstandig om de discussie in het openbaar te voeren, vindt hij.

"Maar eerst worden de inflatiecijfers en de detailhandelsverkopen in de VS nog bekend gemaakt. Hoe deze uitpakken, kan de markt ook zeker weer bewegen", aldus Derks. "Want te hoge inflatie en detailhandelsverkopen zullen de speculatie voeden dat de Fed langer en hoger de rente zal optrekken."

Derks verwacht echter dat de Fed het even iets rustiger aan zal willen doen. Inmiddels is het een jaar geleden dat de Amerikaanse centrale bank is begonnen met het verhogen van de rente en doorgaans duurt het 1 tot 2 jaar voordat de effecten hiervan zichtbaar worden in de economie. "Niet zo gek dus dat de Fed even wil zien hoe de Amerikaanse economie zich blijft gedragen na 4,5 procent aan renteverhogingen binnen een jaar."