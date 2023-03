Beleggers gaan een rustige week tegemoet

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers kunnen na een paar drukke weken met jaarcijfers wat op adem komen.

Het cijferseizoen is inmiddels achter de rug. Voor komende week staat in België alleen op donderdag Brederode op de agenda. In Nederland is het iets drukker, met maandag cijfers van Basic-Fit, woensdag van Cabka en donderdag van Pharming en Veon. Vrijdag sluit Sif de week af.

Internationaal letten beleggers woensdag nog op Adobe en GameStop en donderdag op FedEx en Deliveroo.

Macro-economisch is de agenda wat beter gevuld. Veel aandacht zal uitgaan naar de inflatiecijfers. Dinsdag komen Nederland en de VS met die cijfers, een dag lager gevolgd door Frankrijk. Op vrijdag is de eurozone aan de beurt.

Woensdag is ook een belangrijke dag voor China, met cijfers over de detailhandelsverkopen en de industriële productie. Die geven inzicht in het post-coronaherstel van de tweede economie ter wereld.

In Amerika staan ook een serie cijfers op de agenda, waaronder de detailhandelsverkopen, de producentenprijzen en de Empire State index.

Donderdag volgen dan de Amerikaanse eerste steunaanvragen, maar vooral het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Volgens econoom Carsten Brzeski van ING zal de ECB de rente met 50 basispunten verhogen, dat zal geen verrassing zijn. Volgens de econoom is het interessanter om te weten te komen, wat de ECB hierna wil doen.

De visies binnen de ECB lopen volgens hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque flink uiteen, en in plaats van dit binnenkamers te houden, wordt de discussie in de media gevoerd. En dat is onverstandig, meent Keppenne.

Brzeski spreekt van twee kampen. Hoofdeconoom Philip Lane voert het kamp met duiven aan, terwijl bestuurder Isabel Schnabel de hoofdhavik is en opteert voor een snellere renteverhoging.

Op 22 maart komt de Federal Reserve met een rentebesluit, en daar lijkt de kans op een verhoging met 50 basispunten inmiddels groter dan op een van 25 basispunten.

Op 23 maart is de Bank of England aan de beurt.

Vrijdag is het vooral druk in de VS, met exportcijfers, de industriële productie, het consumentenvertrouwen en de leidende indicatoren.