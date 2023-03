Beursblik: faillissement SVB geen kanarie in de kolenmijn Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het faillissement van Silicon Valley Bank is geen 'kanarie in de kolenmijn' voor Europese banken. Dit stellen analisten van Jefferies in een rapport. Zij wijzen erop dat SVB een zeer specialistische bank is die startups in Silicon Valley financiert. "Het lijkt een geïsoleerde kwestie", aldus de zakenbank over de problemen bij SVB. Deze bank heeft een bijzonder business model, asset mix en financieringsstructuur, benadrukken de analisten. Anderzijds wil Jefferies de ondergang van SVB ook geen 'storm in een glas water' noemen. Het laat immers zien dat er flinke ongerealiseerde verliezen zijn in de portefeuilles met 'hold to maturity' obligaties die beleggers en banken hebben. De blootstelling van Europese banken aan dergelijke obligaties is volgens Jefferies evenwel beperkt. Bij de grootste Europese banken schatten de analisten die blootstelling op circa 5 procent. Bij SVB was dat percentage volgens Jefferies 43 procent. "Dat is groot." Bron: ABM Financial News

