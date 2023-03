Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag gestegen, profiterend van dollarzwakte. Bij een settlement van 76,68 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,3 procent duurder. Op weekbasis verloor de olieprijs bijna 4 procent terrein. Een groter dan verwachte stijging van het aantal nieuwe Amerikaanse banen in februari was gunstig voor de olieprijzen, volgens analisten, omdat de sterke economie een goed voorteken is voor de vraag naar energie. Op weekbasis stonden de olieprijzen echter flink onder druk, nadat Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell zeer hawkish klonk in zijn hoorzittingen voor het Amerikaans Congres. De markten rekenen op "steilere renteverhogingen en ook een hogere eindrente, die zou kunnen oplopen tot 6 procent," aldus Ricardo Evangelista van ActivTrades. "Als gevolg daarvan neemt de kans op een recessie - en dus een lagere vraag naar energie - toe, waardoor de prijs van olie daalde, omdat handelaars de economische krimp, die het gevolg kan zijn van de verstrakking van het monetaire beleid in de Verenigde Staten, beginnen in te calculeren," volgens de marktanalist. Bron: ABM Financial News

