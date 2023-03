Rentevrees en financials zetten AEX lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week hard gedaald. Met een slot van 743,03 punten op vrijdag verloor de AEX op weekbasis 2,3 procent. Vorige week vrijdag steeg de index nog zo'n 2 procent naar 760,57 punten.

Aan het einde van de week sloeg de vlam in de Europese pan, nadat donderdagavond bleek dat de Amerikaanse SVB Bank, een financier van startups in Silicon Valley, in de problemen is gekomen, nadat eerder in de week dit al gebeurde met Silvergate, een geldschieter in de cryptomarkt.

Beleggers reageerden ontzet en vooral financials kregen rake klappen.

Uitspraken van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell zorgden eerder in de week al voor nieuwe rentevrees. Powell gaf afgelopen week in het Amerikaans Congres tekst en uitleg over het monetaire beleid van de centrale bank.

"De laatste economische cijfers zijn sterker dan verwacht, wat erop wijst dat het uiteindelijke niveau van de rente waarschijnlijk hoger zal zijn dan eerder werd verwacht", zei Powell.

"Als alle gegevens erop wijzen dat een snellere verkrapping gerechtvaardigd is, zijn we bereid het tempo van de renteverhogingen op te voeren."

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets klonk Powell meer ‘hawkish’ dan tijdens zijn laatste persconferentie bij het rentebesluit in februari.

"Het commentaar heeft ertoe geleid dat de markten rekening houden met een terugkeer naar een verhoging met 50 basispunten over iets meer dan twee weken", aldus Hewson.

Volgens de marktanalist wil de Fed niet "flip-floppen" met het tempo van de renteverhogingen en dus kiest de centrale bank vermoedelijk voor een "langer hoger"-aanpak, waarbij het de rentes toch met 25 basispunten blijft verhogen, met daarbij een agressievere guidance.

Banenrapport VS levert gemengde renteverwachtingen op

Veel aandacht ging afgelopen week ook uit naar het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid. In februari was sprake van een banengroei van 311.000. De markt had een stijging van rond de 200.000 banen verwacht. De werkloosheid kwam in februari uit op 3,6 procent. Dat was in januari 3,4 procent. Economen rekenden voor februari op een stabiel percentage.

De verdiensten per uur stegen afgelopen maand met 0,08 dollar naar 33,09 dollar. Op jaarbasis was dit een stijging van 4,6 procent. Hier werd gerekend op 4,8 procent.

Voor januari werd de banengroei aangepast van 517.000 naar 504.000 en voor december van 260.000 naar 239.000.

"De arbeidsdata zijn zo sterk als ze maar kunnen zijn", oordeelde marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets. "Nu is het zo goed als zeker dat de Fed de rente tijdens de volgende beleidsvergadering met 50 basispunten zal verhogen", voegde hij toe.

Volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank komt het banenrapport de Fed juist goed uit, met name door de stijgende werkloosheid en de vertraging van de loonontwikkeling.

Met dit rapport lijkt de Amerikaanse arbeidsmarkt meer in balans te komen, ook qua loonontwikkeling. Daarmee lijkt de kans dat de Fed op 22 maart voor een renteverhoging van 50 basispunten kiest in elk geval wat kleiner, aldus Marey, maar veel zal afhangen van het inflatiecijfer van aanstaande dinsdag over februari.

Alvorens de Fed op 21 maart een nieuw rentebesluit neemt, is volgende week donderdag eerst de Europese Centrale Bank aan de beurt.

Het geeft volgens Frank Vranken, chief investment officer van Bank Edmond de Rothschild geen goed gevoel dat er binnen de ECB veel discussie is over het rentebeleid. Er zijn altijd tegenstrijdige meningen, maar het is niet verstandig om de discussie in het openbaar te voeren, vindt hij.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0675 en werd daarmee op weekbasis iets duurder. De prijs voor een vat WTI-olie daalde op weekbasis ruim 4 procent tot ruim 76 dollar per vat op vrijdag. De obligatierentes daalden.

Stijgers en dalers

De winnaars waren afgelopen week in de minderheid. Besi ging aan kop met een plus van 2 procent. Defensieve aandelen als Randstad, KPN en Wolters Kluwer wonnen tussen 0,5 en 1 procent.

Shell heeft interesse getoond in de aanstaande veiling van olievelden in Guyana. Dit schreef persbureau Reuters aan het begin van de week op basis van bronnen. Naast Shell zouden nog minstens negen andere bedrijven interesse hebben, waaronder Petrobras en Chevron. Guyana geldt momenteel als de meest populaire regio voor olie, aldus Reuters. Een beslissing wordt volgende maand verwacht. Shell verloor op weekbasis ruim een procent.

ASML daalde 2 procent op weekbasis. Analisten van ING noemden de nieuwe Nederlandse exportmaatregelen geen grote zorg. De vraag is wereldwijd groot genoeg, oordeelde de bank.

DSM verloor afgelopen week ruim 4,5 procent. Onderdelen van Firmenich hebben bezoek gehad van de Europese toezichthouder voor mededinging, zo bevestigde de fusiepartner van DSM.

Delhaize wil al zijn 128 eigen winkels overdragen aan zelfstandigen. Dit bevestigde moederbedrijf Ahold Delhaize afgelopen week. Doelstelling van deze verandering is om alle Delhaize-winkels in één model onder te brengen en zo de groei van deze 128 supermarkten te stimuleren. Het aandeel Ahold Delhaize steeg licht op weekbasis.

Aegon gaf afgelopen week inzicht in de gevolgen van IFRS17. Analisten denken dat deze nieuwe boekhoudmethode per saldo positief zal uitpakken. Het aandeel leverde rond 5 procent in.

Financials kwamen richting het eind van de week sowieso onder druk te staan. Aanleiding voor de zorgen zijn de problemen die Silicon Valley Bank donderdag meldde, nadat eerder in de week al Silvergate zei zichzelf op te doeken.

"De aanleiding was in beide gevallen een uitstroom van deposito’s, waardoor ze met verlies hun obligaties moesten verkopen", legde analist Robbert Manders van de VEB uit. Hij noemde de koersdruk voor ING en ABN AMRO overtrokken. ING daalde afgelopen week ruim 7 procent en ABN AMRO verloor circa 4 procent op weekbasis in de Midcap.

Corbion stond opnieuw onder druk in de AMX, na koersdoelverlagingen van Barclays en Berenberg. Het bedrijf verloor vorige week al flink terrein na het openen van de boeken. Het aandeel daalde afgelopen week ruim 2 procent.

Vastgoedfonds Eurocommercial Properties verloor ruim een procent, ondanks een gunstig analistenrapport. ING plakte een koopadvies op het aandeel.

TKH Group steeg ruim een procent na cijfers. De resultaten lieten geen verrassingen zien, oordeelde Berenberg.

Galapagos ging aan kop in de AMX, met een winst op weekbasis van meer dan 3 procent. Just Eat Takeaway was hekkensluiter, met een verlies van bijna 8 procent.

In de AScX deed Brunel goede zaken, met een winst van bijna 3 procent. Azerion leverde 11 procent in.

Lokaal steeg MotorK bijna 13 procent op weekbasis. Smallcap World Fund verkleinde het belang in MotorK van bijna 6 naar minder dan 3,5 procent.