Financials gebeten hond op rode Europese beurzen

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index verloor 1,4 procent tot 453,76 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 1,3 procent op 15.427,97 punten. De Franse CAC 40 daalde 1,3 procent bij een stand van 7.220,67 punten. De Britse FTSE sloot 1,7 procent lager op 7.748,35 punten. Beleggers schrokken van het nieuws dat SVB Financial, onder meer gericht op financiering van startups in Silicon Valley, nieuwe aandelen moet uitgeven en bezittingen verkoopt tegen hoge kortingen om de balans te stutten. Analisten wezen ook op het faillissement van Silvergate, een bank die voornamelijk een geldschieter was voor cryptobedrijven. Door de angst dat de snel gestegen rente ook tot een snelle stijging van het aantal wanbetalingen kan leiden, werden banken sectorbreed in de uitverkoop gedaan. Financiële waarden die onderdeel uitmaken van de S&P 500 daalden donderdag gemiddeld met meer dan vier procent. "Dit is een kwestie die alle banken kan treffen, ook de grote banken, omdat de banken sinds de financiële crisis van 2007/2008 veel activa hebben vergaard tegen stijgende prijzen, en zij bijna geen compensatie moesten betalen voor bankdeposito's, omdat de rente zo lang bijna nul was", aldus Swissquote Bank. Vanmiddag was er aandacht voor het Amerikaanse banenrapport. De banengroei bleef in februari sterk maar de werkloosheid liep ook op, terwijl de loongroei afkoelde. Dat laatste komt de Federal Reserve goed uit, oordeelde marktanalist Philip Marey van Rabobank. In Duitsland kwam de definitieve inflatie overeen met de voorlopige metingen. In het Verenigd Koninkrijk bleek de industrie in januari minder te hebben geproduceerd, maar de daling van 0,3 procent was geen verrassing. De export van de Britten kwam bijna 2 procent lager uit, de import zakte met bijna 9 procent. In januari tekende zich op maandbasis voor het Verenigd Koninkrijk weer wel een lichte economische groei af, na een krimp van een half procent in december. De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,0665. WTI-olie werd een half procent duurder.



Bedrijfsnieuws Europese financials stonden vrijdag onder druk. Deutsche Bank daalde met ruim 7 procent. Société Générale verloor 4,5 procent, Crédit Agricole 2,5 procent. ING duikelde met ruim 4,5 procent, net als Aegon. Vastgoed had het opnieuw lastig. Vonovia verloor ruim 3 procent en Unibail-Rodamco-Westfield ruim 2,5 procent. In Parijs ging Eurofins Scientific aan kop, met een plus van bijna 3 procent. Carrefour won bijna anderhalf procent. Schneider Electric en Legrand daalden rond de 3,5 procent. In Frankfurt deed Fresenius Medical Care goede zaken, met een winst van ruim 2 procent. De winsten waren verder vrij bescheiden. Continental en Daimler Truck verloren zo'n 3,5 tot 4,5 procent. Wall Street Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen tot een procent lager. Bron: ABM Financial News

