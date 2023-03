Toezichthouder sluit Silicon Valley Bank Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Silicon Valley Bank is vandaag gesloten door het California Department of Financial Protection and Innovation, dat de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) als curator heeft aangesteld. Di werd vrijdag bekend. "Ter bescherming van verzekerde depositohouders heeft de FDIC de Deposit Insurance National Bank of Santa Clara (DINB) opgericht. Bij de sluiting heeft de FDIC als curator onmiddellijk alle verzekerde deposito's van Silicon Valley Bank aan de DINB overgedragen", meldde de FDIC. Alle verzekerde depositohouders krijgen uiterlijk maandagochtend 13 maart 2023 volledige toegang tot hun verzekerde deposito's. De FDIC zal niet-verzekerde depositohouders de komende week een voorschot betalen. Onverzekerde depositohouders zullen een certificaat van de curator ontvangen voor het resterende bedrag van hun onverzekerde fondsen. Naarmate de FDIC de activa van Silicon Valley Bank verkoopt, kunnen uitkeringen aan onverzekerde depositohouders plaatsvinden. Silicon Valley Bank had 17 filialen in Californië en Massachusetts. Het hoofdkantoor en alle filialen van Silicon Valley Bank zullen op maandag 13 maart 2023 heropenen. De bankactiviteiten worden uiterlijk maandag 13 maart hervat, inclusief online bankieren en andere diensten. Op 31 december 2022 had Silicon Valley Bank ongeveer 209,0 miljard dollar aan totale activa en ongeveer 175,4 miljard dollar aan totale deposito's. Op het moment van sluiting was het bedrag van de deposito's boven de verzekeringslimieten onbekend. Het bedrag aan niet-verzekerde deposito's zal worden bepaald zodra de FDIC aanvullende informatie van de bank en de klanten heeft ontvangen, werd vrijdag bekend. Bron: ABM Financial News

