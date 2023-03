Beursblik: jaarresultaten Basic-Fit trekken flink aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft in 2022 de resultaten goed zien aantrekken, nadat de fitnessketen in 2021 nog flink de impact voelde van de coronacrisis. Dit verwachten 8 analisten die bijdroegen aan de consensus van Basic-Fit. Analisten mikken voor 2022 gemiddeld op een omzet van 799,3 miljoen euro, beduidend meer dan de 340,7 miljoen euro een jaar eerder. Het EBITDA-resultaat zal stijgen van 116,1 naar 369,3 miljoen euro en de onderliggende EBITDA wordt geschat op 200,4 miljoen euro. Onder de streep restte vermoedelijk nog wel een verlies van 14,8 miljoen euro. Dit was in 2021 nog een verlies van 150,0 miljoen euro. Basic-Fit had met 699,3 miljoen euro wel meer schulden dan de 548 miljoen euro een jaar eerder. Aan het einde van 2022 had Basic-Fit circa 3,35 miljoen leden en circa 1.200 clubs. Dit liet Basic-Fit eind 2022 zelf al weten. Daarmee haalde Basic-Fit de eind oktober dit jaar verlaagde outlook. Aanvankelijk rekende de keten op 1.250 clubs en 3,5 miljoen leden, maar in oktober werden deze doelstellingen naar beneden bijgesteld. In 2021 waren er nog 2,2 miljoen leden en 1.015 clubs. In oktober waarschuwde Basic-Fit tevens dat het in 2022 aan de onderkant van de eerder afgegeven omzetbandbreedte van 800 tot 850 miljoen euro zou uitkomen, terwijl ook de onderliggende EBITDA niet op 240 miljoen euro zou uitkomen, maar tussen de 200 en 205 miljoen euro. Basic-Fit opent maandag voorbeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.