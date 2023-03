SVB Financial in gesprek over verkoop - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) SVB Financial, moederbedrijf van Silicon Valley Bank, is in gesprek om zichzelf te verkopen. Dit meldden ingewijden vrijdag aan zakenzender CNBC. Pogingen van de bank om ruim 2 miljard dollar aan kapitaal aan te trekken zijn mislukt, zeiden de bronnen. De bank heeft adviseurs ingehuurd om een mogelijke verkoop te onderzoeken. Grote financiële instellingen kijken naar een mogelijke aankoop van SVB, aldus CNBC. Het aandeel van SVB Financial noteert vrijdag opnieuw 60 procent lager, na een verlies van ruim 60 procent op donderdag. Bron: ABM Financial News

