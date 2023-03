Video: koersval is begin grotere correctie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De koersdaling vandaag is pas het begin van een correctie. Dit zegt vermogensbeheerder Cees Smit van Today's Group voor de camera tegen ABM Financial News. Er zijn altijd interessante koopkandidaten, zegt Smit, maar banken en IT-bedrijven zullen een correctie gaan maken. Om je als belegger te beschermen tegen een correctie, adviseert de vermogensbeheerder van Today's om of meer cash aan te houden of een put te kopen. Klik hier voor: koersval is begin grotere correctie Bron: ABM Financial News

