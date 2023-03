'Amerikaanse banenrapport komt Fed goed uit' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Rabobank

(ABM FN-Dow Jones) Het banenrapport van de Verenigde Staten over februari lijkt de Amerikanse Federal Reserve goed uit te komen, mede dankzij de vertraging in de loonontwikkeling en de opgelopen werkloosheid. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News. "Op maandbasis was de loongroei mild, op jaarbasis bedraagt deze 4,6 procent, maar in februari vorig jaar bleven de lonen stilstaan, waarmee het beeld vertekent. Bovendien lijkt het aanbod van mensen dat bereid is te werken groter dan het aantal aaangeboden banen", aldus de marktanalist van Rabobank vrijdag. Met dit rapport lijkt de Amerikaanse arbeidsmarkt meer in balans te komen, ook qua loonontwikkeling. Daarmee lijkt de kans dat de Fed op 22 maart voor een renteverhoging van 50 basispunten kiest in elk geval wat kleiner, aldus Marey, maar veel zal afhangen van het inflatiecijfer van aanstaande dinsdag over februari. Uit de cijfers bleek vanmiddag een groei van 311.000 banen. Daarnaast werd de groei over januari nog bijgesteld van 517.000 naar 504.000. De participatiegraad kwam uit op 62,5 procent tegen 62,4 een maand eerder en het gemiddelde uurloon steeg met 0,08 dollar naar 33,09 dollar. De werkloosheid steeg van 3,4 naar 3,6 procent. De euro noteerde vrijdag kort na publicatie van het rapport op 1,0628 dollar na eerder op de dag rond 1,0590 te hebben genoteerd. Bron: ABM Financial News

