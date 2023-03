'Koersdruk ING en ABN overtrokken'

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten staan wereldwijd fors onder druk, waarbij de financials de kop van Jut zijn, met in Amsterdam koersverliezen voor ING en ABN AMRO van 4,5 en 3,1 procent, maar dat is ten onrechte. Dit zegt analist Robbert Manders van de VEB tegen ABM Financial News.

Aanleiding voor de zorgen zijn de problemen die Silicon Valley Bank donderdag meldde, nadat eerder in de week al Silvergate zei zichzelf op te doeken, aldus Manders. "De aanleiding was in beide gevallen een uitstroom van deposito’s, waardoor ze met verlies hun obligaties moesten verkopen."

De obligaties 'an sich' zijn het probleem volgens Manders niet. Dit zijn vrijwel geheel veilige obligaties die een staatsgarantie hebben. "Het grote probleem is dat deze obligaties zijn aangekocht toen de rente laag was. De rente is het afgelopen jaar sterk gestegen, waardoor de obligaties minder waard werden."

Volgens de kapitaalregels mogen banken obligaties op de balans laten staan tegen kostprijs, mits ze aangeven van plan te zijn om die obligaties tot aflossing aan te houden. "Er hoeft dan geen verlies gerealiseerd te worden en het enige vervelende daar aan is de (relatief) lage rente die de bank ontvangt op de obligatie."

Maar wanneer rekeninghouders ineens weglopen, zoals bij Silicon Valley Bank en Silvergate, is er wél ineens de noodzaak om die obligaties te gelde te maken. "Beleggers zijn zich er plotsklaps bewust van dat dit een probleem is en dat wreekt zich."

Amerikaanse banken komen volgens Manders in de problemen, omdat ze best veel geld hebben gestoken in obligaties. Veel minder dan SVB en Silvergate, maar toch is hun balans behoorlijk gegroeid sinds eind 2019 en dat geld is voor ongeveer de helft naar obligaties gegaan.

ING en ABN AMRO hebben ook geld zitten in obligaties, maar volgens de analist relatief veel minder dan Amerikaanse banken als Citigroup en JPMorgan en nóg veel minder dan SVB of Silvergate.

ING heeft volgens Manders 48 miljard, ofwel 5 procent van de balans, in obligaties zitten die tegen kostprijs worden gewaardeerd. Bij ABN AMRO is het zelfs verwaarloosbaar volgens de analist.

Silvergate had aan het einde van het derde kwartaal 20 procent van de balans in 'hold to maturity obligaties zitten en nog eens 50 procent gewaardeerd op werkelijke waarde. Daar moest behoorlijk wat op afgeschreven worden, omdat de rente steeg, ze verkochten, en moeten nu dus alles op werkelijke waarde waarderen. SVB is volgens de analist nog erger, met 42 procent van de balans in hold to maturity obligaties per eind 2022.

Beleggers vrezen sinds donderdag dat ook de grote Amerikaanse banken op Wall Street wellicht moeten gaan verkopen, en dan zijn de gevolgen een stuk groter.

Bank of America heeft voor 600 miljard dollar, circa 20 procent van de balans, in hold to maturity zitten. "Als ze dat zouden moeten verkopen, hebben ze een enorm probleem."

Maar ING en ABN AMRO hebben daar dus nauwelijks last van, aldus Manders. “De risico's zijn louter indirect.”