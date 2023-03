Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag flink lager in afwachting van het Amerikaanse banenrapport over februari dat vanmiddag verschijnt. Vooral financials moesten het ontgelden na berichten dat de Amerikaanse SVB Financial Bank in de problemen zit.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een min van 1,5 procent op 453,30 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,6 procent naar 15.387,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 1,4 procent met een stand van 7.216,45 punten. De Britse FTSE daalde 1,9 procent naar 7.728,50 punten.

Beleggers schrokken van het nieuws dat SVB Financial, onder meer gericht op financiering van startups in Silicon Valley, nieuwe aandelen moet uitgeven en bezittingen verkoopt tegen hoge kortingen om de balans te stutten.

Analisten wezen ook op het faillissement van Silvergate, een bank die voornamelijk een geldschieter was voor cryptobedrijven.

Door de angst dat de snel gestegen rente ook tot een snelle stijging van het aantal wanbetalingen kan leiden, werden banken sectorbreed in de uitverkoop gedaan. Financiële waarden die onderdeel uitmaken van de S&P 500 daalden donderdag gemiddeld met meer dan vier procent.

In Duitsland kwam de definitieve inflatie overeen met de voorlopige metingen. In het Verenigd Koninkrijk bleek de industrie in januari minder te hebben geproduceerd, maar de daling van 0,3 procent was geen verrassing. De export van de Britten kwam bijna 2 procent lager uit, de import zakte met bijna 9 procent. In januari tekende zich op maandbasis voor het Verenigd Koninkrijk weer wel een lichte economische groei af, na een krimp van een half procent in december.

De olieprijs noteerde vrijdag lager. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het rood op 75,18 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 81,17 dollar werd betaald, een daling van 0,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0598. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0591 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0578 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Groot verlies was er voor de koers van het aandeel Deutsche Bank. Deze daalde met 7,6 procent. De koers van het aandeel Société Générale daalde meer dan 5 procent, van Crédit Agricole meer dan 3 procent, ING duikelde met 4 procent, Aegon met bijna 6 procent en Hannover Rück met meer dan 3 procent.

In Parijs en Frankfurt samen noteerden zes aandelenkoersen in de hoofdgraadmeters hoger, het overige deel moest een stevige stap terug doen. In Parijs noteerde van de veertig hoofdaandelen er 31 een koersverlies van 1 procent of meer, in Frankfurt waren dat er 29.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het rood.

De S&P 500 verloor donderdag 1,9 procent op 3.918,32 punten, de Dow Jones index daalde 1,7 procent op 32.254,86 punten en de Nasdaq sloot 2,1 procent lager op 11.338,35 punten.