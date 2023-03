Valuta: euro in parkeerstand

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag iets dichter op de 1,06 dollar dan donderdag, in afwachting van het banenrapport van de Amerikanen over februari, cruciaal na de krachtige woorden van de voorzitter van de Federal Reserve deze week, die aangaf dat de laatste macro-economische cijfers sterker waren dan verwacht, wat erop wijst dat het uiteindelijke niveau van de rente waarschijnlijk hoger zal zijn dan eerder werd voorzien.

"De renteverwachtingen voor de VS zijn tussentijds wel weer wat neerwaarts bijgesteld en dat verklaart de lichte daling van de dollar, waarmee de euro richting de 1,06 kruipt" , aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "De aandelenmarkten zijn nerveus en daarmee de valutamarkten, mede vanwege de perceptie rondom SVB Financial Group. Cyclische valuta als de dollar van Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, die gemiddeld gevoeliger zijn voor mondiale tegenwind staan onder druk. De Amerikaanse dollar krijgt ondertussen weer iets meer de rol van veilige haven toebedeeld", aldus Boele.

Fed-voorzitter Powell gaf deze week de Amerikaanse dollar een zetje in de rug. Diens commentaar zorgde voor een verder het herstel van de dollar. "De financiële markten rekenen nu op een piek in de top van de Fed funds target rente van 5,65 procent in juli, tegen 5,45 procent een week geleden. Onze Fed-visie wordt momenteel herzien. De langetermijntrend blijft negatief voor de dollar, zolang de euro boven 1,0325 staat", aldus Boele.

De Bank of Japan hield de rente ook vandaag stabiel, terwijl vertrekkend voorzitter Haruhiko Kuroda bij zijn allerlaatste optreden namens de bank aangaf dat het nog te vroeg is om aan verkrapping te denken, aangezien de inflatie naar verwachting weer onder de doelstelling van 2 procent daalt.

Bij de koers van de yen is volgens ABN AMRO nog iets meer aan de hand dan Fed alleen. "Die wordt gedreven door renteverschillen. Er zijn twee dominante drijfveren voor de richting van de koers van dollar ten opzichte van de yen: de divergentie of convergentie tussen het beleid van de Fed en de Bank of Japan en de tienjaars nominale en reële renteverschillen tussen de VS en Japan", zo gaf Boele aan.

Over het algemeen is de Fed de actievere centrale bank, waardoor de dollar vooral reageert op de monetaire beleidswijzigingen van de Fed. De agressieve verkrappingscyclus van de Fed zorgde voor een sterke stijging in de dollar ten opzichte van de yen. Zodra deze renteverhogingen door de markt waren ingeprijsd, verloor de rally in het valutapaar aan kracht. Toen de markt rekening begon te houden met mogelijke renteverlagingen door de Fed tegen het einde van 2023, daalde dollar ook onder invloed van een verandering in het technische beeld en de anticipatie op een wijziging van het ‘yield-curve-control’-beleid van de Bank of Japan", legde Boele vrijdag uit.

"Sinds duidelijk is geworden wie de volgende voorzitter van de Bank of Japan wordt, verlegde de markt de focus weer terug naar de Fed en steeg de dollar ten opzichte van de Japanse valuta. De dollar test momenteel de negatieve langetermijntrend. De vooruitzichten voor het valutakoppel hangen vooral af van de verwachtingen over het beleid van de Fed", aldus Boele.

ABN AMRO ziet inmiddels ook de Zwitsers straks monetair scherper aan de wind zeilen. Op 15 december verhoogde de Zwitserse centrale bank de beleidsrente met 50 basispunten, tot 1,00 procent, om de toegenomen inflatiedruk en een verdere spreiding van de inflatie tegen te gaan. Sinds dit besluit is de Zwitserse inflatie niet gedaald.

"Integendeel, de inflatie is in een bescheiden tempo blijven stijgen. De consumentenprijsinflatie bedroeg in februari 3,4 procent op jaarbasis, de kerninflatie 2,4 procent. In december had de centrale bank voorspeld dat de inflatie in het eerste kwartaal zou dalen tot 3 procent en in de rest van het jaar verder zou dalen", aldus Boele vrijdag.

"Nu blijkt dat de inflatie de komende maanden hoger zal blijven en later zal dalen. Daarom verwachten wij dat de SNB haar beleidsrente op 23 maart opnieuw met 50 basispunten zal verhogen, ondanks een vertraging in de economie en een Zwitserse inkoopmanagersindex die onder de 50 ligt."

De SNB heeft alleen een inflatiemandaat. De SNB stelt prijsstabiliteit gelijk aan een stijging van de Zwitserse consumentenprijsindex (CPI) van minder dan 2 procent per jaar. "Een hogere beleidsrente zou de frank moeten ondersteunen. Als andere centrale banken, zoals de Fed en de ECB, de beleidsrente de komende maanden echter sneller gaan verhogen, is het waarschijnlijk dat de frank daalt ten opzichte van de dollar en de euro. Onze prognose voor het einde van het jaar in de euro is 1,03 frank", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO.

De euro noteerde vrijdag 0,1 procent hoger op 1,0594 dollar. De Europese munt noteerde 0,5 procent lager op 0,8834 Britse pond. Het Britse pond won 0,6 procent en noteerde op 1,1993 dollar. De dollar steeg 0,4 procent naar 136,72 yen.