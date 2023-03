Barclays positiever over logistiek vastgoed

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Barclays is vrijdag positiever geworden over een deel van de vastgoedsector in de Benelux. Dit bleek vrijdagochtend uit een rapport van de Britse bank.

Barclays verhoogde onder meer de koersdoelen voor VGP, WDP, Montea en CTP.

Met name logistiek vastgoed blijft op middellange termijn een aantrekkelijk groeiverhaal, vinden de analisten van de bank, maar dit is ook al grotendeels in de koersen van vastgoedaandelen ingeprijsd. Barclays heeft dan ook een Neutraal advies op Europees vastgoed.

Analisten zagen dat de waardering van logistiek vastgoed in 2022 flink afnam, vooral in het Verenigd Koninkrijk. En hoewel de grootste terugval in de waardering vermoedelijk is geweest, voorziet Barclays voor 2023 evengoed nog een daling van 5 tot 15 procent.

Hoewel de rendementen zullen aantrekken na 2023, aangejaagd door onder meer hogere huren en de afronding van ontwikkelingsprojecten, blijft de bank terughoudend over de sector op korte termijn. In de waardering van de aandelen in de sector wordt al rekening gehouden met groei, zo stelden de analisten.

Barclays heeft een Overwogen advies op het Nederlandse CTP en verhoogde het koersdoel van 13,00 naar 14,00 euro. Voor Montea blijft het advies Gelijkgewogen, maar ging het koersdoel van 79,00 naar 85,00 euro. Ook handhaafde Barclays het Onderwogen advies voor VGP en WDP, maar verhoogde de koersdoelen voor deze twee aandelen naar respectievelijk 75,00 en 26,00 euro.