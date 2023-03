Zorgen over Amerikaanse bank drukken sentiment

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend fors lager, waarbij vooral financials het moesten ontgelden na nieuws dat de Amerikaanse SVB Financial Bank in de problemen is gekomen. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 1,6 procent tot 741,38 punten.

De verkoopgolf startte al op donderdag, na het slot in Amsterdam. Beleggers schrokken van het nieuws dat de bank SVB Financial, onder meer gericht op financiering van startups in Silicon Valley, nieuwe aandelen moet uitgeven en bezittingen verkoopt tegen hoge kortingen om de balans te stutten. Durfinvesteerders hebben door de hogere rente moeite om schulden te herfinancieren, waardoor de kwaliteit van het leningenboek van de bank flink onder druk is komen te staan.

Het aandeel kelderde maar liefst 60 procent. In de elektronische handel nabeurs kwam daar nog eens een daling van tientallen procenten bovenop.

Door de angst dat de snel gestegen rente ook tot een snelle stijging van het aantal wanbetalingen kan leiden, werden banken sectorbreed in de uitverkoop gedaan. Financiële waarden die onderdeel uitmaken van de S&P 500 daalden gemiddeld met meer dan vier procent. In Amsterdam levert ING 4,4 procent in en in Brussel daalt KBC 3,7 procent.

Analisten wezen ook op het faillissement van Silvergate, een bank die voornamelijk een geldschieter was voor cryptobedrijven. "De aangekondigde ontbinding van de bank lijkt schokgolven te veroorzaken in de financiële sector", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx.

Marktanalist Tina Teng van CMC Markets sprak van slecht nieuws voor de financiële markten. "Het risico op een recessie was al flink toegenomen, nadat Fed-voorzitter Jerome Powell van plan lijkt de rentes in een hoger tempo te verhogen", aldus Teng.

Ook wijst Teng in dit licht op de banencijfers die vanmiddag vanuit de VS verschijnen. De analist zag de wekelijkse steunaanvragen, voor de week eindigend op 4 maart, met 10 procent stijgen tot 211.000, het hoogste niveau sinds 24 december 2022. "Dit suggereert dat de banencijfers van vanmiddag waarschijnlijk niet zo rooskleurig zullen zijn."

Vanwege de huidige onzekerheden, zag Teng dat beleggers vluchten naar veilige havens als obligaties, goud en de Japanse yen.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0581. De olieprijzen daalden tot een procent tot 75 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen daalden ING en Aegon tot circa zes procent, na het nieuws rond de Amerikaanse SVB Financial Bank.

Randstad hield de voeten wel droog met een plus van 1,7 procent.

In de AMX verloor ABN AMRO 3,3 procent. Basic-Fit verloor 2,8 procent in aanloop naar jaarcijfers op maandag. Flowtraders, dat profiteert van een hoge volatiliteit, won 1,9 procent.

In de AScX verloor Van Lanschot Kempen 2,8 procent. Pharming daalde zelfs 3,0 procent. Nedap won 0,4 procent.