'Private equity interesse in overname ASMPT' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Private equity-firma's hebben hun ogen laten vallen op ASMPT. Dit schreef persbureau Bloomberg vrijdag op basis van bronnen. Onder meer PAG zou interesse hebben getoond om de in Hongkong genoteerde halfgeleiderspecialist over te nemen, aldus de bronnen. PAG zou al diverse financiers in de arm hebben genomen om een mogelijke deal rond te kunnen krijgen. De plannen bevinden zich nog in een vroege fase en er is geen zekerheid dat het tot een deal zal komen, zo meldden de bronnen. Een woordvoerder van PAG wilde tegenover Bloomberg niet reageren op de geruchten en ASMPT was niet bereikbaar voor commentaar. Het aandeel ASMPT wist vrijdagochtend eerdere verliezen weg te werken en won ruim een procent na de berichtgeving van Bloomberg. ASM International heeft een belang van circa 25 procent in ASMPT. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.